Che Dio ci aiuti 6: stasera 7 gennaio su Rai1 la prima puntata della nuova stagione

Anticipazioni TV

La sesta stagione di Che Dio ci aiuti, da stasera 7 gennaio su Rai1, segna il ritorno di Elena Sofia Ricci nell'abito talare di Suor Angela.

È un lieto ritorno quello in arrivo in prima serata. Stasera giovedì 7 gennaio 2021 va in onda alle 21:25 su Rai1 la prima puntata della nuova e sesta stagione di Che Dio ci aiuti. Il ritorno di Elena Sofia Ricci nel ruolo di Suor Angela farà felice sia gli affezionati e numerosi telespettatori sia la Rai, già consapevole degli ottimi risultati di ascolto che otterrà. La serie, ambientata nel convento più stravagante della tv, si articolerà in dieci puntate per un totale di 20 episodi, due per ogni serata. Che Dio ci Aiuti 6 è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario.

Che Dio ci aiuti 6: la storia della Nuova Stagione

Col nuovo anno il Convento degli Angeli trasloca ad Assisi dove ritroveremo Suor Angela e tutti gli ospiti del convitto, ma anche nuovi protagonisti, ritorni, colpi di scena per un racconto coinvolgente capace di affrontare con tatto e leggerezza anche le tematiche più difficili. Assisi è la città in cui suor Angela è cresciuta, dove ha trovato la vocazione e dove vive ancora oggi suo padre, Primo, con cui non ha più rapporti da anni. Ed è proprio la protagonista che questa volta deve far i conti con il suo passato, con un segreto, una ferita nascosta nella sua anima, ma ancora aperta.

Leggi anche Che Dio ci aiuti 6: Elena Sofia Ricci racconta il ritorno di Suor Angela

Che Dio ci aiuti 6: la trama della Prima Puntata stasera 7 gennaio 2021

Episodio 1 (in onda alle 21:25) - E tu, sei pronto?

È tempo di grandi cambiamenti al Convento degli Angeli: le nostre suore si sono trasferite ad Assisi. Ritroviamo Azzurra, che si prepara alla cerimonia di inizio del suo noviziato, ma che forse non è ancora pronta a rinunciare alla sua vecchia vita. Ci sono Nico e Ginevra, pronti a sposarsi, ma il ritorno di Monica mette un po' in crisi l'autostima di Gin. E poi c'è suor Angela, tornata dopo molti anni nella sua città natale e che scopre di soffrire di una perdita di memoria.

Episodio 2 (in onda alle 22:35) - Posto di blocco

Nico è furioso con Ginevra: riuscirà la ragazza a farsi perdonare? Mentre Suor Costanza cerca di spronare Monica a reagire alla sua apatia, Azzurra cerca di smuovere Penny, ancora chiusa e introversa. Suor Angela, intanto, raccoglie tutto il suo coraggio e va a parlare con il padre che non vede da quando era ragazza ma scopre che le sta nascondendo qualcosa.

Che Dio ci aiuti 6: chi sono gli attori

Oltre all'adorata e bravissima Elena Sofia Ricci che torna a indossare la tunica di Suor Angela, ritroviamo Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza, Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi), Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Simonetta Columbu (Ginevra) Pierpaolo Spollon (Emiliano), Erasmo Genzini (Erasmo), Luigi Diberti (Primo), Irene Ferri (Elisa), Isabella Mottinelli (Carolina), Christian Monaldi (Edoardo), Olimpia Noviello (Penelope) e Damiano Cuccuru (Mattia).

La prossima e seconda puntata di Che Dio ci aiuti 6 andrà in onda domenica 10 gennaio alle 21:25 su Rai1.