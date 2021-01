Che Dio ci aiuti 6: sospesa la Quinta Puntata della Fiction con Elena Sofia Ricci

Anticipazioni TV

La quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6 non andrà in onda giovedì 28 gennaio 2021 per lasciare il posto a un evento sportivo in diretta su Rai1.

La quinta puntata della fiction Che Dio ci aiuti 6 non andrà in onda giovedì 28 gennaio 2021, come sarebbe stato logico credere. C'è una ragione precisa per quella che non è una sospensione, ma un semplice slittamento. C'è un evento sportivo coincindente quella sera che la Rai ha deciso di mandare in onda in diretta su Rai1, interrompendo la programmazione della serie con Elena Sofia Ricci.

Giunta alla sua 74esima edizione, la Coppa Italia arriva ai quarti di finale e uno di questi si giocherà proprio nella serata di giovedì 28 gennaio alle 21 e sarà la Rai a trasmetterla in quanto è la rete di Stato a detenere i diritti televisivi della competizione. La partita che si giocherà è Napoli - Spezia.

Che Dio ci aiuti 6: quando andrà in onda la Quinta Puntata

L'interruzione della fiction sarà ovviamente solo temporanea. I telespettatori fan di Suor Angela dovranno avere pazienza qualche giorno in più rispetto al solito. La quinta puntata di Che Dio ci aiuti andrà in onda in prima serata giovedì 4 febbraio 2021 su Rai1, con gli episodi 9 e 10, riprendendo il regolare ciclo di messa in onda che arriverà a un totale di dieci puntate per 20 episodi. Ricordiamo che tutti gli episodi della serie, dopo la prima messa in onda su Rai1, diventano disponibili in streaming sulla piattaforma di RaiPlay.

Come abbiamo avuto modo di capire dalle prime puntate, in questa sesta stagione il Convento degli Angeli ha traslocato ad Assisi. Nuovi colpi di scena attendono i personaggi, in una narrazione capace di affrontare con tatto e leggerezza anche le tematiche più difficili. Assisi è la città in cui suor Angela è cresciuta, dove ha trovato la vocazione e dove vive ancora oggi suo padre, Primo, con cui non ha più rapporti da anni. Ed è proprio la protagonista che questa volta deve far i conti con il suo passato, con un segreto, una ferita nascosta nella sua anima, ma ancora aperta.

Leggi anche Che Dio ci aiuti 6: Elena Sofia Ricci racconta il ritorno di Suor Angela

Che Dio ci aiuti 6: gli ascolti della fiction

Arrivata alla sesta stagione, non c'erano dubbi sul fatto che la serie avrebbe riscosso un buon successo di pubblico. Suor Angela è di fatto un personaggio televisivo che si è ricavato un cantuccio nel cuore del pubblico, così come hanno fatto in un periodo di tempo più lungo il Commissario Montalbano e Don Matteo. Gli ascolti delle puntate di Che Dio ci aiuti 6 ruotano intorno ai 5,5/6 milioni di telespettatori sintonizzati durante la messa in onda, pari a circa il 20% di share. C'è un'oscillazione tra una puntata e l'altra, ma dobbiamo iniziare ad abituarci all'idea che molte persone decidano di non vedere le puntate in onda ma di gestire il proprio tempo diversamente, proprio sfruttando la disponibilità permanente degli episodi con lo streaming di RaiPlay.