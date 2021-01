Che Dio ci aiuti 6: la Quinta Puntata va in onda stasera 28 gennaio su Rai1

Anticipazioni TV

La quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6 andrà in onda stasera 28 gennaio 2021 su Rai1. Scopriamo cosa accadrà nella fiction con Elena Sofia Ricci.

Va in onda stasera giovedì 28 gennaio 2021 alle 21:25 su Rai1 la quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6 con gli episodi 9 e 10. Il ritorno di Elena Sofia Ricci nel ruolo di Suor Angela, insieme ai personaggi vecchi e nuovi della Fiction, ci faranno compagnia per dieci puntate per un totale di 20 episodi, poco per volta disponibili in streaming su RaiPlay dopo il passaggio televisivo. In questa sesta stagione il Convento degli Angeli trasloca ad Assisi con nuovi colpi di scena per un arco narrativo coinvolgente e capace di affrontare con tatto e leggerezza anche le tematiche più difficili. Assisi è la città in cui suor Angela è cresciuta, dove ha trovato la vocazione e dove vive ancora oggi suo padre, Primo, con cui non ha più rapporti da anni. Ed è proprio la protagonista che questa volta deve far i conti con il suo passato, con un segreto, una ferita nascosta nella sua anima, ma ancora aperta.

Che Dio ci aiuti 6: le Anticipazioni della Quinta Puntata in onda stasera 28 gennaio

In convento si presenterà lo zio di Penny, pronto a prenderla con sé, Azzurra però, non sembra convinta, non considera l'uomo adatto a crescere la bambina ed è convinta che non abbia detto tutta la verità sul suo conto. Suor Angela però, invita Azzurra a non dare giudizi avventati perché l'uomo pare al contrario ben intenzionato. Monica crede sia giunto il momento di prendersi più cura della sua salute mentale, quindi decide di andare dallo psicoterapeuta con Emiliano. Purtroppo lo psichiatra fraintende e si convince si tratti di un appuntamento galante. Erasmo ha un duro faccia a faccia con Ginevra. Furioso con lei, torna a frequentare i criminali da cui la donna cercava di allontanarlo.

Azzurra aveva ragione sul conto dello zio di Penny, Fabio, nasconde qualcosa. Erasmo intanto è ancora costretto a letto, accanto a lui c'è suor Angela. I giorni trascorsi vicino al malato, spingono la religiosa a maturare una nuova consapevolezza, nella sua mente infatti, si animano vecchi ricordi legati al suo passato. Monica inizia a riflettere sul suo rapporto con Emiliano. Vorrebbe uscire con lui. Nico e Ginevra, invece, sono ormai di fronte ad un bivio!