Che Dio ci aiuti 6, l'Ultima Puntata rinviata: va in onda il Festival di Sanremo

La decima e ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 non andrà in onda giovedì 4 marzo per lasciare il posto alla terza serata del Festival di Sanremo.

L'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6, con gli episodi 19 e 20, sarebbe dovuta andare in onda giovedì 4 marzo 2021, ma come saprete, da martedì 2 marzo le serate di Rai1 saranno occupate a oltranza dal una certa manifestazione canora della musica italiana. Ebbene sì, il Festival di Sanremo con la conduzione e la direzione artistica di Amadeus sarà in corso di svolgimento la settimana prossima, dunque non abbiamo scelta. Dovremo aspettare per vedere la conclusione delle vicende che animano il Convento degli Angeli con Suor Angela e tutta la schiera di personaggi vecchi e nuovi di questa sesta stagione. Nel frattempo, è bene ricordare che tutti gli episodi di Che Dio ci aiuti 6 andati in onda finora, sono disponibili sulla piattaforma streaming di RaiPlay.

Che Dio ci aiuti 6: rinviata l'Ultima Puntata

La Rai non ha ancora comunicato ufficialmente la data di messa in onda dell'attesissima ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6, la fiction con Elena Sofia Ricci. Il Festival di Sanremo ha la precedenza e, come ben sappiamo, le serate di Rai 1 saranno monopolizzate dalla manifestazione fino a tarda notte. Presumibilmente, l'ultima puntata delle vicende del Convento degli Angeli andrà in onda il giovedì successivo 11 febbraio 2021, ma sarà nostra cura informarvi tempestivamente quando giungerà la comunicazione ufficiale.

Che Dio ci aiuti 6: cosa è successo nella Nona Puntata

Episodio 17 - Non dire no

Primo, il padre di suor Angela, è in condizioni critiche e ha urgente bisogno di un trapianto di rene. Erasm o è l'unico che potrebbe essere compatibile e la sua esitazione a fare il test getta dei dubbi sulla sua onestà. Intanto Azzurra, che vorrebbe che Monica prendesse in affido Penny, vede la ragazza distratta dall'arrivo in convento di Edo, il figlio di Luca. Per Nico e Monica è un tuffo nel passato.

Episodio 18 - Tradimento

È il giorno del trapianto di Primo e tutti sono in trepidazione. Proprio mentre il padre è in sala operatoria, suor Angela scopre una verità sconvolgente. Mentre Azzurra cerca di nascondere a suor Costanza una sua colpa, Nico è alle prese con un caso legale che coinvolge sua sorella Miriam.

Oltre all'adorata e bravissima Elena Sofia Ricci che torna a indossare la tunica di Suor Angela, troviamo nella Fiction Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza, Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi), Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Simonetta Columbu (Ginevra) Pierpaolo Spollon (Emiliano), Erasmo Genzini (Erasmo) e Luigi Diberti (Primo).

