Che Dio ci aiuti 6: l'Ultima Puntata con la partecipazione di Can Yaman va in onda stasera 11 marzo su Rai1

Anticipazioni TV

L'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 va in onda stasera 11 marzo 2021 su Rai1. Scopriamo le trame degli episodi che concludono la sesta stagione della Fiction con Elena Sofia Ricci.

Eh sì, a malincuore va in onda stasera 11 marzo 2021 alle 21:25 su Rai1 la decima e ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6, con gli episodi 19 e 20. La sesta stagione della fiction prodotta da Lux Vide e Rai Fiction ha incontrato i gusti degli spettatori (non c'erano dubbi al riguardo) affezionati tanto ai vecchi quanto ai nuovi personaggi della serie. Tra il caos tipico del nostro convento, oggi farà un cameo nientemeno che il sex symbole e attore turco Can Yaman, presentandosi in convento e portando scompiglio per Azzurra: la novizia infatti equivoca la sua presenza lì. Complici anche le parole di suor Angela e suor Costanza, Azzurra si convincerà di dover evitare ad ogni costo un possibile incontro con lui. Ricordiamo che Che Dio ci aiuti 6 oggi arriva alla fine della messa in onda con la decima puntata, ma vedere o rivedere Che Dio ci aiuti è facilissimo in quanto tutti gli i 20 episodi sono poco per volta tutti disponibili in streaming sulla piattaforma di RaiPlay dopo il passaggio televisivo di Rai1.

Che Dio ci aiuti 6: la Trama dell'Ultima Puntata di stasera 11 marzo 2021

Episodio 19 (in onda alle 21:25) - Il fine giustifica i mezzi

Suor Angela, scoperta la verità su suo padre, non sa se rivelarla ad Erasmo. Nico nel frattem po prepara il matrimonio aiutato da Monica, ma il suo inconscio gli gioca un brutto scherzo. E mentre Azzurra si sente ormai una Super Suora, Carolina si comporta in modo molto strano: forse ha a che fare con il suo misterioso passato?

Episodio 20 (in onda alle 22:35) - La notte più buia

Erasmo sembra non essere scalfito dalla verità su Primo, mentre suor Angela non se ne fa una ragione: è convinta che nasconda qualcosa. Ed effettivamente il ragazzo ha un piano. È arrivato il giorno del matrimonio di Nico e Ginevra, ma mille imprevisti e sorprese rischiano di far saltare la cerimonia.

Oltre all'adorata e bravissima Elena Sofia Ricci, tornata a indossare la tunica di Suor Angela, troviamo nella Fiction Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza, Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi), Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Simonetta Columbu (Ginevra) Pierpaolo Spollon (Emiliano), Erasmo Genzini (Erasmo) e Luigi Diberti (Primo).

L'Ultima Puntata della sesta stagione di Che Dio ci aiuti va in onda stasera giovedì 11 marzo a partire dalle 21:25 su Rai1.