Che Dio ci aiuti 6, Intervista esclusiva a Simonetta Columbu: "Io sensibile e genuina come Ginevra"

Simonetta Columbu, la giovane interprete di Ginevra in Che Dio Ci Aiuti 6, si racconta ai microfoni di Comingsoon.it.

Al via stasera su Rai 1 la sesta e attesissima stagione di Che Dio Ci Aiuti. Tra i protagonisti della fortunata fiction con Elena Sofia Ricci ritroveremo anche Simonetta Columbu, la giovane e talentuosa attrice cagliaritana che veste i panni della dolce Ginevra Alberti. Figlia del famoso regista sardo, Giovanni Columbu, Simonetta partecipa negli anni a diversi progetti cinematografici. Viene diretta dal padre nel film Su Re e nel docufilm Surbiles. Nel 2018 approda al cinema con Io sono Tempesta di Daniele Luchetti nel ruolo di Radiosa accanto a Elio Germano e Marco Giallini. Nel 2019 entra nel cast della serie Che Dio Ci Aiuti, conquistando tutti i telespettatori grazie alla sua dolcezza ed empatia.

In attesa di rivederla stasera nei panni di Ginevra Alberti, conosciamo meglio Simonetta Columbu: dalla grande passione per la recitazione, all’arrivo sul set di Che Dio Ci Aiuti fino al suo più grande sogno, ovvero quello di poter lavorare ancora con l'attore Elio Germano.

Ciao Simonetta, la tua passione per la recitazione nasce sin da piccola. Figlia del noto regista Giovanni Columbu, pensi che il suo lavoro abbia in qualche modo influenzato le tue scelte?

La mia passione nasce da piccola, all’età di 10 anni decisi di intraprendere questa strada. Non sono stata influenzata da mio padre, o meglio mi ha influenzata ma non volontariamente. È avvenuto tutto in maniera molto spontanea e serena. Mi sono avvicinata al mondo della recitazione grazie a lui, ma non mi ha aiutata. Oggi sono una giovane donna con tanti sogni da realizzare.

Sei tra le protagoniste della sesta stagione di Che Dio Ci Aiuti, la fortunata fiction con Elena Sofia Ricci che partirà stasera su Rai 1. Cosa hanno in comune Simonetta e Ginevra?

Entrambe sono due ragazze molto sensibili, genuine che hanno però un passato diverso. Ginevra viene da una violenza familiare, che è un tema molto attuale, mentre Simonetta fortunatamente no. Quando un attore interpreta e racconta un personaggio, il confine che li divide è davvero molto sottile. La bravura di un attore è proprio quella di dare un’anima al suo personaggio.

Cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova stagione?

Nella nuova stagione troveremo una Ginevra diversa, più adulta e consapevole delle proprie capacità. Ginevra, che ha elaborato e trasformato il suo dolore, riuscirà a sviluppare anche altri progetti della sua vita lasciandosi finalmente alle spalle il suo passato. Aspettatevi tante risate, ma anche qualche lacrimuccia. Ci sarà un’evoluzione di tutti i protagonisti della serie.

Com'è stato lavorare sul set di una grande fiction di successo come Che Dio ci aiuti?

Quella di Che Dio ci aiuti è una grandissima macchina da lavoro, ma anche una grande famiglia fatta di persone davvero speciali. Diana Del Bufalo, Pierpaolo Spollon e tutti gli altri ragazzi hanno arricchito il set con la loro ironia, simpatia e personalità. La bellezza sta proprio nella diversità. È un sogno lavorare con delle persone stupende come i miei colleghi e tutte quelle che lavorano dietro la macchina da presa. Mi rende felice vedere così tanta professionalità. E poi recitare in un posto incantevole come Assisi è stato davvero bellissimo per me! La Lux mi ha dato una possibilità enorme.

Prima del debutto su Rai 1, hai preso parte al film di Daniele Luchetti Io sono tempesta. Che esperienza è stata? Cosa ti ha lasciato?

Daniele Luchetti lo ringrazierò a vita. È stato il primo a credere in me, scegliendomi come coprotagonista nel suo film insieme a Elio Germano e Marco Giallini. È stato fantastico, mi hanno insegnato davvero tante cose. Poi che dire, recitare con due professionisti come Giallini e Germano penso sia il sogno di tutti (ride ndr). Lavorare con Elio Germano era il mio più grande sogno e lo è tutt’ora.

Progetti futuri?

Oltre Che Dio ci aiuti, sto terminando un lungometraggio con mio padre. Un progetto che uscirà al cinema, se mai riapriranno. Io amo andare al cinema, è una delle mie più grandi passioni e spero di poterci tornare molto presto.

Foto di Giorgia De Angelis