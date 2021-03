Che Dio ci aiuti 6, Intervista esclusiva a Diana Del Bufalo: "Sarà un finale di stagione brillante e sorprendente"

Anticipazioni TV

L'amatissima Diana Del Bufalo, interprete di Monica Giulietti in Che Dio ci aiuti, si racconta ai microfoni di Comingsoon.it

Stasera, 11 marzo 2021, andrà in onda l'ultima puntata della sesta stagione di Che Dio ci aiuti, la fortunata fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. Per l'occasione abbiamo intervistato Diana Del Bufalo. Attrice, conduttrice e star del web, Diana, che si definisce una persona "entusiasta della vita", è una vera forza della natura. Reduce da Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi che le ha permesso di farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico, negli anni è riuscita a farsi amare da tutti, grandi e piccini. La sua ironia, il suo temperamento e la sua sensibilità l'hanno poi consacrata al mondo della televisione e del cinema.

In attesa di rivederla stasera nei panni della dolce e stralunata Monica Giulietti, ecco cosa Diana Del Bufalo ha raccontato a noi di Comingsoon.it: dalla sua grande passione per l'arte, ai suoi prossimi progetti lavorativi che la vedranno impegnata sia a teatro che sul piccolo schermo, fino al suo grande sogno di poter lavorare un giorno con Tom Cruise e, perché no, anche con Luca Marinelli.

Attrice, cantante e conduttrice. Com'è cambiata la tua vita dopo la partecipazione ad Amici?

Amici è stata per me un’esperienza stupenda. Sono andata lì totalmente scettica, ero consapevole fosse uno show e di conseguenza di dover mettere in atto le mie capacità di intrattenitrice, che poi è quello che mi ha permesso di farmi conoscere. Ho preferito divertirmi e far divertire, cantavo e mi piaceva però sapevo benissimo che era uno spettacolo e io adoro dare spettacolo di me. Sono una persona entusiasta della vita. Vivo ogni secondo che ho e di quello che sono. Negli ultimi anni mi sono accorta di quanto le cose materiali e quelle che non sono legate a una sfera affettiva per me siano completamente inutili. In questo ci metto anche il mio lavoro, che amo ma non è la mia vita. Io mi nutro di altro. Ho imparato a godermi la vita appieno, a considerarla un’opportunità e mai qualcosa da cui dipendere.

Oltre a essere amata come attrice, sei molto seguita sui social dove, a differenza di molti, lanci dei messaggi molto importanti. Ti è mai capitato nel corso degli anni di ricevere critiche? Come le gestisci?

Si tante, ma sono cambiata anche io devo essere sincera. Gli do meno importanza, mi arrabbio quando viene messa in discussione la mia bontà e generosità. Io sono una persona molto altruista. C’è tanta cattiveria sui social e poi non si può più dire nulla, basta niente per essere insultata o criticata. La situazione è peggiorata negli anni. Non c’è più libertà, ma soprattutto non riescono più a cogliere l’ironia.

Staserà andrà in onda l'ultima puntata della sesta stagione di Che Dio Ci aiuti dove tu vesti i panni della dolce e stralunata Monica Giulietti...

Devo dire che Monica ha molte cose in comune con me, sicuramente la fragilità nelle relazioni interpersonali con gli uomini. Nelle relazioni Monica è negata, quasi immatura perché non sa gestirle. In questo aspetto mi ci rispecchio molto, forse perché nella mia vita ho avuto poche relazioni, ma turbolente. Grazie a queste storie sono stata in grado di decidere e di poter essere finalmente libera, mi hanno fatto capire cosa non voglio.

Nel gran finale di stagione troveremo anche l'amatissimo Can Yaman. Cosa dobbiamo aspettarci?

Monica sarà sempre più decisa a portare avanti il suo piano per avere un figlio, nonostante il forte sentimento che prova per Nico. Resterete compiaciuti dal finale. Arriverà anche Can Yaman, che scombinerà i piani di Azzurra. Sarà molto difficile per lei. Sarà bello vederlo, è una presenza gradita agli occhi di tutti. Sarà un finale di stagione brillante, scoppiettante, sorprendente.

In questa stagione Monica si è ritrovata al centro di un triangolo amoroso con Nico ed Emiliano, interpretati rispettivamente da Gianmarco Saurino e Pierpaolo Spollon. Com'è stato lavorare con loro?

È stato bellissimo, noi andiamo molto d’accordo e non è poco. Loro hanno portato tanta leggerezza sul set. Eravamo complici, sempre. Gianmarco è ironico ma molto più pacato di Pierpaolo, che è un cavallo pazzo. Mi inibiva molto. Lui, pur vedendo tensione, faceva casino sul set e questo a me faceva molto ridere. Sono talmente diversi, che è veramente bello stare con loro quando si gira.

Sul set con voi anche i tre pilastri della serie Francesca Chillemi, Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi...

Io e Francesca siamo come due sorelle. Tra noi c'è una forte complicità che va al di là della serie. Elena è pazzesca, lei è più mamma sul set. Mi ha dato tanti consigli, che ho sempre ascoltato. Per me è un mostro sacro. Valeria è meravigliosa, non si lascia mai intimidire da niente. Scherza sempre e porta tanta leggerenza. Anche Simonetta Columbu è carinissima, è proprio dolce. È una ragazza di un'intelligenza superiore, è davvero bello parlare e confrontarsi con lei.

Progetti futuri. Dove ti vedremo prossimamente?

In una mini serie ‘Ridatemi mia moglie’ con Fabio De Luigi. Con Fabio ci siamo ritrovati dopo tanto tempo, lui è una persona stupenda. È una commedia molto carina, sono solo due puntate e andrà in onda su Sky. Forse un film questa estate e chissà anche un musical. Tante cose belle, anche se il teatro è quello che vorrei fare adesso. Amo i musical, basti pensare che il mio film preferito è Moulin Rouge. Un mio sogno nel cassetto? Lavorare con Tom Cruise, ma anche Luca Marinelli non mi dispiacerebbe. Lui è meraviglioso, ho visto tutti i suoi film.

Foto di Marco Onofri