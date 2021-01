Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni: la seconda puntata andrà in onda domenica 10 gennaio su Rai1

Anticipazioni TV

La seconda puntata di Che Dio ci aiuti 6 andrà in onda domenica 10 gennaio 2021 su Rai1. Scopriamo la trama dei due episodi con Elena Sofia Ricci.

Andrà in onda domenica 10 gennaio 2021 alle 21:25 su Rai1 la seconda puntata di Che Dio ci aiuti 6. Il ritorno di Elena Sofia Ricci nel ruolo di Suor Angela, insieme ai personaggi vecchi e nuovi della Fiction, ci faranno compagnia per dieci puntate per un totale di 20 episodi, poco per volta disponibile in streaming su RaiPlay dopo il passaggio televisivo. In questa sesta stagione il Convento degli Angeli trasloca ad Assisi con nuovi colpi di scena per un arco narrativo coinvolgente e capace di affrontare con tatto e leggerezza anche le tematiche più difficili. Assisi è la città in cui suor Angela è cresciuta, dove ha trovato la vocazione e dove vive ancora oggi suo padre, Primo, con cui non ha più rapporti da anni. Ed è proprio la protagonista che questa volta deve far i conti con il suo passato, con un segreto, una ferita nascosta nella sua anima, ma ancora aperta.

Che Dio ci aiuti 6: la Trama della Seconda Puntata in onda domenica 10 gennaio

Episodio 3 (in onda alle 21:25) - Amore o dipendenza?

Suor Angela cerca di aiutare un uomo che, come lei, ha un vuoto di memoria. Intanto Nico vorrebbe tornare con Ginevra e fa di tutto per riconquistarla, mentre la ragazza cerca di dimostrargli di essere una donna matura e indipendente. Monica le prova tutte per riprendersi dal crollo psicologico in cui è precipitata, ma i suoi tentativi non sembrano a vere grande successo...

Episodio 4 (in onda alle 22:35) - Fuori posto

Ginevra ed Erasmo cercano entrambi lavoro, inizia così una strana competizione tra l'ex-novizia e l'ex-galeotto! Mentre Nico vuole tornare a vivere da single e prova ad uscire con altre ragazze, Monica torna al lavoro e scopre un nuovo lato di sé...

Oltre all'adorata e bravissima Elena Sofia Ricci che torna a indossare la tunica di Suor Angela, troviamo nella Fiction Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza, Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi), Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Simonetta Columbu (Ginevra) Pierpaolo Spollon (Emiliano), Erasmo Genzini (Erasmo) e Luigi Diberti (Primo).

