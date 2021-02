Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni: la Nona Puntata andrà in onda giovedì 25 febbraio su Rai1

Anticipazioni TV

La nona puntata di Che Dio ci aiuti 6 andrà in onda giovedì 25 febbraio 2021 su Rai1. Scopriamo la trama dei due episodi della serie prodotta da Lux Video e Rai Fiction.

Andrà in onda giovedì 25 febbraio 2021 alle 21:25 su Rai1 la nona puntata di Che Dio ci aiuti 6, con gli episodi 17 e 18. Come sappiamo ormai, il Convento degli Angeli si è trasferito ad Assisi, la città dove vive il padre di Suor Angela, sempre interpretata dall'insostituibile Elena Sofia Ricci. Il rapporto con il genitore era interrotto da anni e riallacciare un dialogo costruttivo non è stato facile. Nel frattempo proseguono le altre vicende dei personaggi vecchi e nuovi della serie prodotta da Lux Vide e Rai Fiction. Ricordiamo che Che Dio ci aiuti 6 terminerà alla decima puntata per un totale di 20 episodi, poco per volta tutti disponibili in streaming sulla piattaforma di RaiPlay dopo il passaggio televisivo di Rai1.

Che Dio ci aiuti 6: la Trama della Nona Puntata di giovedì 25 febbraio 2021

Episodio 17 (in onda alle 21:25) - Non dire no

Primo, il padre di suor Angela, è in condizioni critiche e ha urgente bisogno di un trapianto di rene. Erasm o è l'unico che potrebbe essere compatibile e la sua esitazione a fare il test getta dei dubbi sulla sua onestà. Intanto Azzurra, che vorrebbe che Monica prendesse in affido Penny, vede la ragazza distratta dall'arrivo in convento di Edo, il figlio di Luca. Per Nico e Monica è un tuffo nel passato.

Episodio 18 (in onda alle 22:35) - Tradimento

È il giorno del trapianto di Primo e tutti sono in trepidazione. Proprio mentre il padre è in sala operatoria, suor Angela scopre una verità sconvolgente. Mentre Azzurra cerca di nascondere a suor Costanza una sua colpa, Nico è alle prese con un caso legale che coinvolge sua sorella Miriam.

Oltre all'adorata e bravissima Elena Sofia Ricci che torna a indossare la tunica di Suor Angela, troviamo nella Fiction Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza, Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi), Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Simonetta Columbu (Ginevra) Pierpaolo Spollon (Emiliano), Erasmo Genzini (Erasmo) e Luigi Diberti (Primo).

La Nona Puntata di Che Dio ci aiuti 6 andrà in onda giovedì 25 febbraio a partire dalle 21:25 su Rai1.