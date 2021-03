Che Dio aiuti le suore con quelle 5 ragazze: arriva il nuovo reality Ti spedisco in convento!

Anticipazioni TV

Debutta oggi 12 marzo su Discovery+ il nuovo docu-reality con cinque ragazze molto social che vanno a vivere per un mese in un convento di suore.

Debutta oggi 12 marzo su Discover+ un docu-reality che nasce da questo concept creativo: cosa potrebbe succedere se cinque ragazze intorno ai vent'anni estremamente estroverse, disinibite e attive sui social andassero a vivere per un mese in un convento di suore? Ti spedisco in convento è la versione italiana del format internazionale Bad Habits, Holy Orders. In quattro puntate (un nuovo episodio ogni venerdì) il docu-reality mostra cosa può succedere quando due mondi lontanissimi vengono accostati e costretti a convivere.

Ormai orfani del Convento degli Angeli, di Suor Angela e di tutti i personaggi e le vicende narrate in Che Dio ci aiuti 6, la fiction di Rai1 che è appena conclusa dopo dieci puntate, i telespettatori potrebbero voler approfondire diversamente (molto diversamente) le regole che vigono in una casa religiosa in cui sono sono fatti voti solenni da parte di chi ha scelto di abitarci. Le ragazze che partecipano a Ti spedisco in convento sono ignare di ciò che le aspetta. Quando hanno accettato di far parte della produzione, le cinque protagoniste sapevano soltanto che avrebbero vissuto per un mese un'avventura speciale. Mai avrebbero potuto immaginare che sarebbero state costrette a convivere con delle abitudini distanti anni luce dalla loro quotidianità e che ad attenderle ci sarebbe stato un percorso umano e spirituale.

Ti Spedisco in convento: chi sono le cinque ragazze del docu-reality

Le protagoniste di questo esperimento sono cinque ventenni molto estroverse, appariscenti e social addicted:

Emy è ribelle, seducente e vive senza freni e inibizioni

Valentina è una studentessa universitaria, particolarmente esigente e snob

Sofia è una influencer giramondo, nonché modella e amante del lusso sfrenato

Stefania ha una personalità diretta, è aggressiva e non ha piani per il futuro

Wendy è l’eterna adolescente dall’animo introverso che vive più sui social che nella realtà

Ti Spedisco in convento: chi sono le suore del docu-reality

Il luogo dove finiscono le cinque ragazze è la Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù nel Convento la Culla di Sorrento. Fondata nel 1672 proprio per aiutare le ragazze in difficoltà, la congregazione apre le sue porte per un questo inedito esperimento sociale. Conosciamo le suore protagoniste:

Suor Daniela è la Madre Generale della Congregazione ed è una donna ironica e autorevole

Suor Monica è l’inflessibile Madre Superiora che detta regole e compiti della convivenza

Suor Felicita, timida e riservata, è comprensiva e ha un grande cuore

Suor Analia, ha 28 anni e con la sua allegria porta buonumore e armonia tra le consorelle

Suor Arleide, dolce e paziente, si occupa dell'orto e del giardino

Le ragazze da sempre abituate a vivere senza regole e a spendere il proprio tempo sui social, in sessioni di shopping, aperitivi e party esclusivi, dovranno fare i conti con la “nuova vita” comunitaria del convento scandita da regole ben precise, orari e doveri da rispettare: sveglia all’alba, messa, preghiere, pulizie, attività di carità e rispetto del silenzio dalle 22. Le ragazze, inoltre, dovranno consegnare il cellulare e adeguare il loro abbigliamento e il loro comportamento alla sobrietà del luogo che le ospita. Qui sotto il video promozionale di Ti spedisco in convento che ci dà un assaggio di cosa vedremo nel docu-reality.