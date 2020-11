Cavalli di battaglia: Stasera su Rai1 l'omaggio a Gigi Proietti

Anticipazioni TV

Stasera Rai1, modificando il suo palinsesto, rende omaggio a Gigi Proietti con lo spettacolo Cavalli di Battaglia. Alle 23.55 è prevista invece la puntata speciale di Techetechetè "Gigi Proietti solo per voi".

Rai1 rende stasera un doveroso omaggio al grande Gigi Proietti, nel giorno del suo 80esimo compleanno e, purtroppo, della sua scomparsa.

Al posto della prevista prima puntata della Fiction con Beppe Fiorello Gli Orologi del Diavolo, l'ammiraglia della Rai manderà in onda in prima serata lo spettacolo Cavalli di battaglia, il programma andato in onda all'inizio del 2017, che vedeva Gigi Proietti cimentarsi in alcune delle sue più celebri esibizioni tratte dal suo vastissimo repertorio che spazia dalla poesia alla parodia, dalla drammaturgia alla musica e molto altro ancora. Ad affiancare Proietti, un corpo di ballo e grandi ospiti del panorama artistico italiano, che insieme a lui, si esibiranno nei propri "cavalli di battaglia".



L'omaggio a Gigi Proietti proseguirà alle 23.55 con la puntata speciale di Techetechetè "Gigi Proietti solo per voi" e ancora, nella notte alle 2.30 - dopo RaiNews e il meteo – lo speciale “Testimoni e protagonisti: Gigi Proietti".

Domani sera, martedì 3 novembre, sempre su Rai1 andrà in onda il film tv del 2010 diretto da Giacomo Campiotti "Preferisco il Paradiso”, con uno stradordinario Proietti nei panni di San Filippo Neri,