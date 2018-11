Captain America - Civil War: Il Film Stasera su Rai 2

Terzo capitolo delle avventure di Steve Rogers/Capitan America, Captain America: Civil War, in onda questa sera, giovedì 29 novembre, alle 21.20 su Rai Due, ha dato il via nel 2016 all cosiddetta Fase Tre dell'MCU (Marvel Cinematic Universe, ovvero l'Universo cinematografico Marvel) inaugurato nel 2008 con il primo Iron Man.

Il film diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo, con Chris Evans nei panni del supereroe con lo scudo stellato creato da Joe Simon e Jack Kirby nel 1941, è il tredicisimo film dell'MCU e si colloca dopo le vicende accadute in Avengers: Age of Ultron. E' anche il film che introduce il nuovo Spiderman interpretato da Tom Holland



Captain America: Civil War: Il Full Trailer italiano - HD

In Captain America: Civil War, Steve Rogers si trova al comando della nuova squadra degli Avengers, intenti a proseguire la loro lotta per salvaguardare l'umanità. Ma, quando un altro incidente internazionale in cui sono coinvolti gli Avengers provoca dei danni collaterali, le pressioni politiche chiedono a gran voce l'installazione di un sistema di responsabilità, presieduto da un consiglio d'amministrazione che sorvegli e diriga il team. Questa nuova dinamica divide gli Avengers in due fazioni: una è capeggiata da Steve Rogers, il quale desidera che gli Avengers rimangano liberi dalle interferenze governative, mentre l'altra è guidata da Tony Stark/Iron Man, che ha sorprendentemente deciso di sostenere il sistema di vigilanza istituito dal governo.



Captain America: Civil War: Clip italiana: Team Iron Man vs Bucky - HD

Ricchissimo ovviamente il cast del film: Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Jeremy Renner, Daniel Brühl, Frank Grillo, Don Cheadle, Paul Bettany, Chadwick Boseman, Anthony Mackie, Tom Holland, Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Emily VanCamp, Martin Freeman, William Hurt, Marisa Tomei, John Slattery, Alfre Woodard e Hope Davis.

Considerato dalla critica uno dei migliori film Marvel usciti finora, Captain America: Civil War è anche tra i migliori al box office per lo Studio, con oltre 400 milioni di dollari d'incassi negli USa e oltre 1 miliardo in tutto il mondo.



"Il senso di familiarità ha ormai fatto presa. Ci si sente come al regolare party semestrale con gli stessi invitati. Gli attori brindano nei loro costumi abituali, noi in poltrona con i popcorn." Leggi la nostra recensione completa di Captain America: Civil War.