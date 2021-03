Canzone segreta: la terza puntata dello show va in onda stasera su Rai1

Anticipazioni TV

La terza di cinque puntate del programma Canzone segreta, va in onda questa sera alle 21:35 su Rai1. Scopriamo chi saranno gli ospiti di Serena Rossi.

È per stasera 26 marzo alle 21:35 su Rai1 la terza puntata dello show Canzone Segreta. Condotto da Serena Rossi, artista tra le più amate nel panorama del cinema, della musica e della tv italiana, il programma si articola in cinque prime serate lasciando spazio a forti emozioni e a momenti di intensa suggestione.

Ospiti illustri si alternernano nel corso delle puntate: volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport, del giornalismo, e non solo. Dalla sua poltrona bianca, elemento iconico e identificativo del programma, il protagonista si godrà la “sorpresa” a lui dedicata, ignaro di tutto quello che accadrà. Canzone Segreta è uno show dal mood commovente ed elegante, con tutte le caratteristiche del varietà di prima serata, arricchito dal calore e dalla forza dell’emotainment, che celebra i sogni, le storie dei protagonisti e le loro emozioni.

Canzone Segreta: chi sono gli ospiti della terza serata di venerdì 26 marzo

Come abbiamo visto nelle precedenti puntate, gli ospiti sono accompagnati dalle prime note della loro canzone del cuore in un personale mondo di ricordi, in un susseguirsi di filmati, fotografie e proiezioni che ripercorrono i momenti più importanti delle loro vite. Sorprese incluse. Dopo il percorso delle loro storie, i protagonisti ricevono una sorpresa canora da parte di un cantante o di un gruppo in omaggio alla loro canzone segreta. Il brano è eseguito con un arrangiamento nuovo rispetto all’originale, un’orchestrazione differente e una diversa tonalità, anche per adattare il pezzo alle coreografie del corpo di ballo e dei performer che accompagnano l’interpretazione.

Nella seconda puntata in onda questa sera protagonisti saranno: Raoul Bova, Francesca Fialdini, Claudia Gerini, Paola Perego, Amanda Lear e un ospite a sorpresa la cui identità sarà svelata nel corso della serata. Sarà emozionante scoprire la reazione di questi personaggi di fronte al momento a loro dedicati. Dopo il passaggio in TV su Rai1, è possibile rivedere ogni puntata di Canzone Segreta (anche suddivisa per segmenti) sulla piattaforma streaming di RaiPlay.

La Terza Puntata di Canzone Segreta va in onda stasera 26 marzo alle 21:35 su Rai1.