Can Yaman: Bitter Sweet, Daydreamer e Mr Wrong. Ecco tutti i cambi di immagine dell'attore...

Ecco come è cambiato il bel Can Yaman e i diversi Look adottati ultimi anni, partendo da Bitter Sweet, fino a Mr Wrong, passando per quello più audace di Daydreamer

Can Yaman è l'uomo più desiderato del momento. La star delle Soap Turche continua a sorprendere le fan di tutto il mondo, sfoggiando Look perfettamente studiati, che mettono in risalto il suo innegabile fascino. Dai completi gessati di Bitter Sweet, fino ai gilet di jeans di Mr Wrong, passando per l'abbigliamento sauvage di Daydreamer: ecco le cinquanta sfumature di Can Yaman.

Can Yaman in Bitter Sweet è un elegante uomo d'affari

In Bitter Sweet, Can Yaman interpreta il ricco uomo d’affari Ferit Aslan. L’imprenditore e socio della Pusula Holding, a causa delle delusioni del passato, è un uomo molto diffidente e piuttosto schivo la cui vita cambierà grazie all’amore per Nazil Pinar, interpretata da Ozge Gurel. Nella Soap, Can indossa i panni di un uomo altolocato, che ama indossare capi d’abbigliamento firmati ed eleganti, come completi giacca e pantaloni. Ogni tanto, il bel Ferit si concede qualche dolcevita dai colori neutri, che mettono in risalto il taglio di capelli molto curato e la rasatura. Visto il suo passato da avvocato, Can si è trovato a suo agio nei panni del distinto Ferit, anche se ha confessato di essersi sentito molto più vicino ad un altro personaggio.

I trasgressivi Look del fotografo Can Divit in Daydreamer

Stiamo parlando di Can Divit, che lo Yaman ha interpretato in Daydreamer. Nella Soap, che sta sbancando su Canale5, l’attore veste i panni di un burbero e affascinante fotografo che torna a Istanbul per sostituire suo padre nell’azienda pubblicitaria Fikri Harika. Proprio qui, il Divit incontrerà Sanem Aydin, una ragazza che viene dalla periferia e che ha un grandissimo sogno: diventare scrittrice e visitare le Galapagos. Tra i due, dopo diversi tira e molla, nascerà un grande amore capace di superare gli ostacoli. In Daydreamer, Can Yaman ha adottato un look più selvaggio, composto da camice militari, pantaloni skinny e vistose catenine che scendono sino ai pettorali scolpiti. Per calarsi nel ruolo, Can ha anche fatto un finto tatuaggio, che ritrae un albatro che sarà il simbolo del suo amore per Sanem. Capelli ribelli e occhiali da sole très chic completano lo stile del fotografo.

Mr Wrong la nuova serie con Can Yaman... in Gilet!

In Mr Wrong, lo Yaman conserva un look audace che abbandona le tinte hippie per abbracciare uno stile street-wear. Can Yaman interpreta Ozgur Atasoy, proprietario di un ristorante che vive una vita dissoluta, alla ricerca del piacere. Nella Soap, in cui l'attore recita nuovamente al fianco di Ozge Gurel, ha conservato alcuni tratti caratteristici del look di Can Divit, come la presenza di collane vistose e la passione smodata per modelli di occhiali da sole sempre più particolari ed eccentrici. Il tutto condito dalla presenza fissa di gilet di jeans o smanicati decorati da scritte. In qualunque modo scelga di vestirsi (o svestirsi) Can Yaman rimane una delle icone più sexy del momento e le fan lo adorano.