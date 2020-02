Camionisti in trattoria: la Prima Puntata della nuova stagione con Misha Sukyas, stasera su Nove

Anticipazioni TV

Inizia questa sera, su Nove, la nuova stagione del programma che ci mostra il viaggio ipercalorico di Sukyas insieme a dei divulgatori straordinari: gli autotrasportatori.

Al via stasera, domenica 2 febbraio 2020, su Nove alle 21.25 la quarta stagione di Camionisti in trattoria (produzione NonPanic Banijay per Discovery Italia). Riprende quindi il viaggio nell'Italia delle tavole a quadretti con un nuovo protagonista alla conduzione: Misha Sukyas.

Camionisti in trattoria: la Prima Puntata della nuova stagione di stasera

Misha Sukyas è uno chef - con madre italiana e padre armeno -, che vive come un globe-trotter, tra Stati Uniti, Europa, Caraibi, Africa, Cina, India. Ama tutto ciò che è sperimentazione ed innovazione, voglia di conoscere ed ascoltare i gusti ed i segreti culinari di tutte le culture del mondo. Il suo tour de force in 8 puntate toccherà nuove zone del Piemonte, Friuli, Lombardia, Puglia, Veneto, Campania e Lazio. Un viaggio ipercalorico in compagnia di divulgatori d'eccezione: gli autotrasportatori. La struttura delle puntate mantiene lo schema dei 3 camionisti in gara insieme al proprio ristorante preferito e soltanto il locale che avrà regalato a Misha l'esperienza gastronomica più "genuina" sarà decretato vincitore e si aggiudicherà un ambito trofeo, nonché l'onore dell'adesivo ufficiale da esporre all'entrata del locale. Tra le novità di questa nuova edizione, uno sguardo sarà rivolto anche ai ristoratori ed i loro collaboratori in cucina, dove tra fornelli e padelle si tramanda ogni giorno la cucina delle porzioni abbondanti.

Le prime vere e proprie esperienze professionali di Misha Sukyas sono a Londra: è qui che capisce di poter diventare uno chef. Cresce poi ulteriormente in Australia ed Olanda, dove affianca grandi maestri della cucina internazionale come Grant King, Peter Gilmore e Moschik Roth. Una volta rientrato in Italia si dedica ai suoi progetti "L'Alchimista" e "Spice bistrò", affiancando anche innumerevoli consulenze per vari ristoranti. Ai successi in cucina unisce quelli televisivi, con i suoi programmi sul cibo in onda su Food Network (Chopped Italia, Effetto Wow, Comfort food). È anche autore del libro di ricette Sano come un pesce, godo come un riccio.

Non perdete il primo appuntamento con Camionisti in trattoria, in onda stasera su Nove alle 21.25.