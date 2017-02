C'era una volta Studio Uno: anticipazioni seconda puntata di stasera 14 febbraio

Torna stasera, 14 febbraio, con il secondo ed ultimo appuntamento C'era una volta Studio Uno, la miniserie targata Lux Vide e Rai Fiction dedicata ad uno dei varietà televisivi più popolari della storia del piccolo schermo in Italia. Stiamo parlando di Studio Uno, il programma andato in onda tra 1961 e il 1966.

Ecco cosa ci riservano le anticipazioni di questa seconda puntata di C'era una volta Studio Uno in onda stasera, su Rai 1 alle 21.25:

Nonostante le cose non vadano per il meglio sul fronte amoroso le ragazze si impegnano su quello lavorativo. Rita si trova a fare i conti con l’infrangersi del suo sogno, quello di diventare una cantante. Giulia invece, che è pronta a lasciare la Rai in cerca di un lavoro più remunerativo che le permetta di pagare le spese del matrimonio saltato, riesce ad ottenere una promozione: lavorerà con Falqui e soprattutto spalla a spalla con Lorenzo. Elena con l’aiuto di Stefano, con cui è nata una certa complicità, è in lizza per ottenere il ruolo di prima ballerina.

Uno scandalo però travolge la Rai mettendo in pericolo la messa in onda del programma: Mina è incinta di un uomo sposato e non può dunque apparire nella televisione di Stato. Studio Uno salta. Mariotti e Bocci però, avvisati per tempo dalla sarta che sta confezionando l’abito di Mina, trovano una soluzione: un nuovo varietà, Ciribiribam, che sostituisca il programma di Falqui.

Nel frattempo Lorenzo e Giulia, messi a lavorare l'uno accanto all'altro si riavvicinano: la loro complicità culmina in un bacio. Rita recupera il rapporto con suo figlio Luigino, mentre Elena rompe il sodalizio con Stefano dopo aver appreso di non essere stata scelta come prima ballerina.

Ma nonostante il riavvicinamento con Giulia, Lorenzo, che non regge la pressione di lavorare sotto Mattia, abbandona e si trasferisce a Torino dove, grazie all'influenza di suo padre, trova lavoro in una fabbrica di auto. Giulia addolorata e delusa dalla scelta non è però disposta a mollare sul fronte lavorativo e trova una soluzione per non fare morire Studio Uno: si tratta di una giovanissima Rita Pavone. L’idea viene appoggiata da Falqui e la macchina si rimette in moto. Bisogna andare in onda prima di Ciribiribam, che nel frattempo ha trovato la sua star: Elena, che illusa da Bocci, si allontana della ragazze e si mette a fare l’amante.

Rita e Giulia portano avanti il progetto di Studio Uno con grande successo. Rita che è riuscita finalmente ad ottenere maggiore autorità e responsabilità in sartoria, inizia ad uscire con Renato. La ragazza però, non ha trovato il coraggio di dirgli la verità sul conto di Luigino che fa passare per suo fratello, bugia presto scoperta da Renato che deluso si allontanerà. Lorenzo intanto insoddisfatto della scelta fatta, trova la forza per tentare di cambiare la sua condizione.

La seconda edizione di Studio Uno è un grande successo e surclassa Ciribiribam. A pagarne lo scotto è Elena che lasciata da Bocci tenta di togliersi la vita. A salvarla saranno le vecchie amiche di sempre Giulia e Rita. Il lieto fine è dietro l’angolo per le protagoniste della serie, Lorenzo è infatti rientrato a Roma deciso a riconquistare Giulia mentre Renato torna da Rita, e le chiede di sposarlo. Così proprio in occasione delle nozze si ritroveranno tutti nuovamente insieme: Elena rincontrerà Stefano, che la convincerà a ricominciare a ballare, mentre Giulia ritroverà Lorenzo che le dichiarerà tutto il suo amore.

Il Cast completo di C'era una volta Studio Uno:

Alessandra Mastronardi è Giulia

Domenico Diele è Lorenzo

Giusy Buscemi è Elena

Andrea Bosca è Stefano

Diana Del Bufalo è Rita

Gianmarco Saurino è Renato

Giampaolo Morelli è Bocci (dirigente Rai)

Edoardo Pesce è Antonello Falqui (autore di Studio Uno)

Simone Gandolfo è Guido Sarcedote (autore di Studio Uno)

Enrico Ianniello è Bergamini

Antonello Fassari è Mariotti (dirigente Rai)

Giorgia Cardaci è Mina

Germana Pasquero è Egle

Anita Zagaria è Marcella

Paolo Bessegato è Giannelli

Federico Costantini è Gianni

Agnese Nano è la madre di Elena

Simona Nasi è Gabriella

Francesca Antonelli è la madre di Rita

Pascal Zullino è il padre di Rita

Claudia Penoni è Franca

Bettina Giovannini è la madre di Gianni

Lada Poznyakova è Alice Kessler

Linda Stroncerova è Ellen Kessler

Marco Zanino è il Presidente della Rai

Beatrice Picca Piccon è la ballerina Livia

Federica Niccolò è la ballerina Angela