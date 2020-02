C’è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata

Anticipazioni TV

Stasera, sabato 1 febbraio 2020, andrà in onda la quarta puntata di C'è Posta per Te, l'amatissimo e seguitissimo people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ospiti della serata Ciro Immobile e Jessica Melena.

Le anticipazioni della nuova puntata di C'è Posta per Te

Cresce l'attesa per il nuovo appuntamento con C’è Posta per Te. Dopo Luca Argentero e Cristina Marino, Johnny Depp, Can Yaman, Mara Venier, Giulia Michelini e Antonio Banderas, il popolare people show di Canale 5 vedrà la presenza di Ciro Immobile, bomber della Lazio e capocannoniere del campionato italiano con 23 goal all’attivo, e Jessica Melena. Saranno loro il regalo speciale al fan che sarà chiamato nello studio di Maria con una lettera speciale.

Lo show in cui le emozioni prendono forma, tornerà ad incantare il pubblico italiano con i suoi racconti. La De Filippi racconterà le emozionanti e commoventi storie di persone comuni, che hanno deciso di affidare la loro storia al programma per ricongiungersi con un caro o semplicemente per fare una sorpresa, un regalo o una dichiarazione d'amore a una persona importante della loro vita.

Vi ricordiamo che C'è Posta per Te si fermerà per via della finale del Festival di Sanremo 2020. L'amatissimo people show tornerà regolarmente in onda con una nuova puntata sabato 15 febbraio in prima serata su Canale 5.