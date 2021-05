Buongiorno, Mamma!: Anticipazioni della Quinta Puntata della Fiction Stasera su Canale 5

Anticipazioni TV

La quinta puntata di Buongiorno, mamma!, la nuova fiction di Canale 5, va in onda stasera 19 maggio in prima serata alle 21.35. Tra i protagonisti ci sono Raoul Bova e Serena Autieri.

Va in onda stasera 19 maggio aprile alle 21:45 su Canale 5 la quinta puntata di Buongiorno, mamma!, una fiction targata Mediaset e Lux Vide. Si tratta di un family drama, tra lacrime e risate, che racconta il percorso emozionante di una famiglia alla scoperta di se stessa, un viaggio tra il passato e il presente per svelare la coltre di mistero che avvolge i personaggi.

La storia di Buongiorno, mamma! è ambientata sul lago di Bracciano ai giorni nostri e racconta la storia della famiglia Borghi, composta da padre, madre e quattro figli. È una famiglia normale con qualcosa di speciale la cui tranquillità viene compromessa dall'arrivo di una ragazza in cerca di risposte sul suo passato.

Nella prima puntata abbiamo fatto la conoscenza della famiglia Borghi, composta dai genitori Anna e Guido, interpretati rispettivamente da Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova, e dai loro quattro figli: Francesca (Elena Funari), Jacopo (Matteo Oscar Giuggioli), Sole (Ginevra Francesconi) e Michele (Marco Valerio Bartocci). La tranquilla vita dei Borghi si rannuvola quando alla loro porta si presenta Agata (Beatrice Arnera), una misteriosa ragazza alla ricerca della verità sul suo passato legato alla giovinezza di Anna e Guido.

Nella quinta puntata di Buongiorno, mamma! Agata e Sole vengono portate in ospedale in seguito all'incidente automobilistico. La ragazzina è in condizioni disperate. Guido viene a sapere chi è il padre del bambino e lo aggredisce pretendendo delle spiegazioni. Mentre Colaprico cerca di usare la situazione per colpire i Borghi, la piccola Sole ha bisogno di sangue, ma l'unica a poterglielo donare è Agata che ha già lasciato Bracciano. Intanto Greta, che ha appreso che non potrà più camminare, sembra tramare qualcosa. Al rientro a casa, Agata scopre il passato di Guido.

Diretta da Giulio Manfredonia e Matteo Mandelli, scritta da Elena Bucaccio con Lea Tafuri e Leonardo Valenti, la miniserie in 6 puntata, per un totale di 12 episodi, si avvale nel cast, oltre agli attori sopracitati, anche della presenza di Serena Autieri, Erasmo Genzini, Stella Egitto, Barbara Folchitto, Filippo Gili e Domenico Diele.

La quinta puntata di Buongiorno, mamma! andrà in onda stasera mercoledì 19 maggio alle 21:35 su Canale 5.