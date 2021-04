Buongiorno, Mamma: Anticipazioni della Prima Puntata della Fiction di Canale 5

Anticipazioni TV

Buongiorno, mamma! è la nuova fiction di Canale 5 in onda da stasera 21 aprile in prima serata alle 21.45. Tra i protagonisti ci sono Raoul Bova e Serena Autieri.

Va in onda stasera 21 aprile alle 21:45 su Canale 5 la prima puntata di Buongiorno, mamma!, la nuova fiction targata Mediaset e Lux Vide. Si tratta di un family drama, tra lacrime e risate, che racconta il percorso emozionante di una famiglia alla scoperta di se stessa, un viaggio tra il passato e il presente per svelare la coltre di mistero che avvolge i personaggi. La storia di Buongiorno, mamma! è ambientata sul lago di Bracciano ai giorni nostri e racconta la storia della famiglia Borghi, composta da padre, madre e quattro figli. È una famiglia normale con qualcosa di speciale la cui tranquillità viene compromessa dall'arrivo di una ragazza in cerca di risposte sul suo passato.

Buongiorno, Mamma: la Trama della Prima Puntata della Fiction in onda Stasera 21 aprile

Nella prima puntata di Buongiorno, mamma!, composta dagli episodi 1 e 2, facciamo la conoscenza di Anna e Guido, interpretati rispettivamente da Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova. Lei è una mamma molto particolare, nonostante tutto sempre a fianco del marito e dei loro quattro figli: Francesca (Elena Funari), Jacopo (Matteo Oscar Giuggioli), Sole (Ginevra Francesconi) e Michele (Marco Valerio Bartocci). I Borghi conducono una vita tutto sommato tranquilla, come una famiglia qualunque, fino a quando alla loro porta si presenta Agata (Beatrice Arnera), una misteriosa ragazza alla ricerca della verità sul suo passato legato alla giovinezza di Anna e Guido. È la voce off di Anna a lanciare il tema di ogni episodio, una sorta di anticipazione degli eventi che verranno raccontati.

Diretta da Giulio Manfredonia e Matteo Mandelli, scritta da Elena Bucaccio con Lea Tafuri e Leonardo Valenti, la miniserie in 6 puntata, per un totale di 12 episodi, si avvale nel cast, oltre agli attori sopracitati, anche della presenza di Serena Autieri, Erasmo Genzini, Stella Egitto, Barbara Folchitto, Filippo Gili e Domenico Diele.

Leggi anche Domenico Diele nel cast di Buongiorno, mamma: Lux Vide chiarisce l'ingaggio dell'attore condannato a quasi 6 anni di carcere

La prima puntata di Buongiorno, mamma! andrà in onda stasera mercoledì 21 aprile alle 21:45 su Canale 5.