Brave and Beautiful, Tuba Buyukustun e Kivanc Tatlitug sono Suhan e Cesur: Vita Privata, Carriera e Curiosità

Conosciamo meglio Tuba Buyukustun e Kivanc Tatlitug, Suhan e Cesur di Brave and Beautiful, la nuova soap turca di Canale 5.

Scopriamo qualcosa in più sui due protagonisti della nuova soap opera turca di Canale 5 che ha già conquistato i cuori dei telespettatori italiani!

Brave and Beautiful: Tuba è Suhan e Kivanc è Cesur nella nuova soap turca

Cesur Alemdaroglu, interpretato da Kivanc Tatlitug, è un giovane ostinato e temerario, disposto a tutto pur di soddisfare la sua sete di vendetta. Infatti, fa ritorno in un piccolo paese fuori Istanbul soltanto perché ha un conto in sospeso con il potente Tahsin Korludag. Tuttavia, Cesur non aveva considerato un imprevisto: l'uomo in questione ha una figlia tanto attraente quanto brillante, Suhan Korludag, interpretata Tuba Buyukustun. Quando i due si conoscono, lei non lo vede di buon occhio: la sua arroganza la indispettisce. Progressivamente, però, Suhan inizia a dubitare del padre e, di contro, a fidarsi del nuovo arrivato. Così, i due s'innamorano, pur sapendo di non potersi abbandonare al loro sentimento: si trovano nel bel mezzo di una storica faida familiare. Riusciranno i novelli Romeo e Giulietta a far trionfare l'amore sull'odio?

Chi è Tuba Buyukustun: Vita privata, carriera e curiosità su Suhan

Hatice Tuba Buyukustun è l'attrice che veste i panni della protagonista della soap opera turca. L'interprete di Suhan nasce ad Istanbul, sotto il segno del Cancro, il 5 luglio del 1982; ha quindi appena compiuto 39 anni. Da sempre appassionata di disegno, decide d'iscriversi al corso di Costume e Design alla Miramar Snan Fine Arts University, dove si laurea nel 2004. Dopodiché, però, Tuba inizia a studiare per coltivare un'altra passione, quella della recitazione.

Nel mondo arabo è conosciuta come Lamiss. Nel 2014, la Buyukustun è stata la prima attrice turca ad essere nominata agli International Emmy Awards per il suo ruolo nella serie TV 20 Dakika, mentre nel 2018 ha ricevuto una seconda nomination per la sua interpretazione di Suhan in Brave and Beautiful. Nel 2017 il regista Ferzan Ozpetek l'ha voluta per la sua pellicola Rosso Istanbul.

Di certo, i fan di Brave and Beautiful hanno sperato che l'attrice si fidanzasse con il co-protagonista, Kivanc Tatlitug, ma, a quanto si sa, i due non hanno mai formato una coppia al di fuori del set. Nel 2011, invece, convola a nozze con un collega, Onur Saylak. L'anno dopo Tuba diventa madre di due gemelli, Maya e Toprak. Nel 2017, però, lei ed il consorte decidono di divorziare. Attualmente, dovrebbe essere single.

Chi è Kivanc Tatlitug: Vita privata, carriera e curiosità su Cesur

Kivanc Tatlitug è l'attore che veste i panni del protagonista della soap in questione. L'interprete di Cesur nasce ad Adana, in Turchia, sotto il segno dello Scorpione, il 27 ottobre del 1983; sta quindi per compiere 38 anni. Ha quattro fratelli, ed ha studiato presso la Yenice Cag Private High School, dove dà dimostrazione di essere portato per il basket. Infatti, quando la sua famiglia è costretta a trasferirsi ad Istanbul, per i problemi di salute del padre, Kivanc entra a far parte della Ulkerspor, come giocatore di pallacanestro.

La madre invia delle foto del figlio a qualche agenzia, e così comincia la sua carriera da modello. Nel 2001, il giovane conquista il titolo di "Best model of the world". Parallelamente, inizia a recitare: nel 2005 ottiene un certo successo, debuttando nella serie TV Gumus, in cui è Mehmet Sadoglu per ben 100 episodi. La prima volta che l'attore appare sul grande schermo, invece, risale al 2007, nel film Amerikalilar Karadeniz'de 2. Per 32 episodi, tra il 2016 ed il 2017, è Cesur, l'eroe di Cesur ve Guzel, ossia Brave and Beautiful. L'ultima parte in cui Kivanc si è calato è quella in Bir denizalti hikayesi, serie televisiva di quest'anno.

Al Brad Pitt del Medio Oriente (così è stato soprannominato, nonostante lui abbia ammesso che questo appellativo non gli piaccia granché) sono state attribuite innumerevoli relazioni amorose. L'attore è stato sentimentalmente impegnato con alcune colleghe, come Azra Akin, Meltem Cumbul e Idil Firat. Dal 2016, però, è felicemente sposato con una stilista, Basak Dizer.

