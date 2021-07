Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Suhan e Tahsin smascherano Cesur!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Brave and Beautiful provenienti dalla Turchia rivelano che la Korludag junior ed il Korludag senior ben presto scopriranno la verità sul protagonista! Come reagiranno?

Nelle puntate italiane di Brave and Beautiful Cesur, sotto mentite spoglie, continua a portare avanti il piano di vendetta... le anticipazioni turche, invece, ci mostrano che il protagonista sarà ben presto stanato!

Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Suhan scopre la verità su Cesur

Mentre noi vediamo i Korludag restare ancora all'oscuro di tutto, i telespettatori turchi hanno già assistito al momento in cui essi scoprono la verità. In seguito al ricovero di Cesur, il quale è stato colpito da un proiettile, Suhan ha iniziato ad indagare su di lui. La ragazza, infatti, ha sempre avuto qualche dubbio sull'Alemdaroglu, un giovane uomo oltremodo misterioso, nonostante le facesse battere il cuore. Così, la Korludag scopre che, a dispetto di quanto dichiarato da Cesur, non esiste nessuna lapide su cui è inciso il nome del padre, ossia Hasan Alemdaroglu, bensì ne esiste una su cui è inciso quello di Hasan Karahasanoglu. Inoltre, viene a conoscenza del fatto che questa tomba sia stata acquistata proprio dallo studio dove lavora l'avvocatessa Vardar. L'imprenditrice, dunque, ha svelato l'arcano: il forestiero di cui si è innamorata, in realtà, fa di cognome Karahasanoglu, ed è il figlio di Hasan Karahasanoglu!

Faccia a faccia tra Cesur e Suhan, nelle Anticipazioni Turche di Brave and Beautiful

Una volta scoperta la verità circa la sua identità e le sue origini, Suhan raggiunge il Karahasanoglu, che è ancora costretto in ospedale. Ovviamente, la ragazza non ha alcuna intenzione di far finta di niente, e gli confessa di averlo smascherato. Il protagonista, con le spalle al muro, sa che non ha senso continuare a negare l'evidenza, ed infatti ammette di aver raggiunto Korludag per vendicare la morte del padre, il cui responsabile è Tahsin!

Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Tahsin vuole sbarazzarsi di Cesur!

Intanto, per far svagare Fugen, Sirin la porta a villa Korludag. A causa dell'Alzheimer, la donna comincia a fare dei discorsi al cospetto di Tahsin che non faranno altro che alimentare i già forti dubbi di quest'ultimo sul conto di Cesur. Nello specifico, la goccia che fa traboccare il vaso è una singola affermazione di Fugen, cioè che un quadro lì presente fu dipinto da Muzaffer Karahasanoglu. Lo spietato e potente capofamiglia ne è ormai certo: il giovane uomo dagli occhi di ghiaccio sbucato all'improvviso e dal nulla è il figlio di Hasan Karahasanoglu, e deve affrettarsi a sbarazzarsi di lui. Pertanto, il Korludag escogiterà un piano per farlo finire in carcere...

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.