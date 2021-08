Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Suhan è in pericolo! Chi è il suo rapitore?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Brave and Beautiful provenienti dalla Turchia rivelano che la Korludag verrà rapita... da un sequestratore impensabile!

Nelle puntate italiane di Brave and Beautiful Suhan è sotto shock: ha appena scoperto che l'uomo di cui si è innamorata le ha sempre mentito. Le anticipazioni turche, invece, ci dicono che, a breve, la giovane sarà ancora più sconvolta: qualcuno la rapirà!

Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Tahsin vuole eliminare Cesur

Mentre noi vediamo Suhan sconvolta dalla scoperta della verità su Cesur, i telespettatori turchi l'hanno già vista legata, imbavagliata e bendata, nelle mani di un sequestratore! Da quando ha scoperto che il forestiero è il figlio di Hasan Karahasanoglu, l'uomo che ha sulla coscienza, Tahsin le sta provando tutte per sbarazzarsi di lui. Infatti, prima lo ha fatto arrestare, poi ha fatto manomettere la sua automobile, con l'unico obiettivo di ucciderlo. Tuttavia, lo spietato proprietario terriero non aveva previsto che insieme a Cesur, all'interno della vettura, ci potesse essere anche l'amata "marmocchia"!

Tahsin fa rapire Suhan, nelle Anticipazioni Turche di Brave and Beautiful

Dopo aver scoperto di aver messo in pericolo Suhan, il Korludag scopre che i due sono sopravvissuti e fuggiti. Infatti, in seguito all'incidente, il giovane è riuscito a convincere l'imprenditrice delle cattive intenzioni che muovono il padre; così, essi decidono di rifugiarsi in un hotel fuori città. Tuttavia, grazie al commissario Mehmet e a Bulent, Tahsin riesce a stanarli. Quindi, è il momento di proseguire con il diabolico piano: nel tentativo di screditare il Karahasanoglu agli occhi di Suhan, l'uomo fa rapire quest'ultima!

Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Suhan crede di essere vittima di Cesur

La ragazza viene tenuta prigioniera nel garage di Rifat, l'amico del protagonista; in questo modo, il Korludag spera di far credere a Suhan che sia stato Cesur ad organizzare il sequestro... ed in effetti, all'inizio, lei ci crede, anche perché sente una conversazione telefonica in cui i rapitori confermano all'interlocutore di essere entrati in possesso del tesoro più prezioso dei Korludag. Secondo Suhan, quindi, il ragazzo che ama sta portando avanti il suo piano di vendetta contro il proprio genitore, servendosi di lei! Il Karahasanoglu riuscirà ad arrivare in tempo per salvarla, prima che Tahsin finga di arrivare in soccorso della figlia?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dal 9 al 13 agosto 2021.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.