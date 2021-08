Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Suhan è a pezzi! Sa che Tahsin è un assassino

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Brave and Beautiful provenienti dalla Turchia rivelano che la Korludag farà una scoperta che la convincerà del fatto che il padre abbia le mani sporche di sangue...

Nelle puntate italiane di Brave and Beautiful Suhan è sotto shock: ha appena scoperto che il padre l'ha fatta rapire. Le anticipazioni turche, invece, ci dicono che, a breve, la giovane sarà ancora più sconvolta: si convincerà del fatto che Tahsin sia un assassino!

Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Cesur vuole far riesumare il corpo del padre

Mentre noi vediamo Suhan ormai convinta che il buono della storia sia Cesur, ed il cattivo il padre, i telespettatori turchi l'hanno già vista nuovamente preda dei dubbi. Il protagonista, nonostante sappia che l'amata sia dalla sua parte, deve comunque proseguire con il piano di vendetta contro Tahsin. Il Karahasanoglu, infatti, non si rassegna all'idea che, come gli ha rivelato il nemico, il genitore si sia tolto la vita, e quindi continua ad indagare, deciso a far venire a galla la verità. Convinto che Hasan sia stato ucciso, il forestiero prende addirittura in considerazione la possibilità di far riesumare il corpo!

Suhan abbandona Cesur, nelle Anticipazioni Turche di Brave and Beautiful

La protagonista, reduce dalle finte nozze con Cesur, diventa ogni giorno più sospettosa: perché l'amato è disposto a spingersi fino alla riesumazione del cadavere paterno? I dubbi non le permettono di andare avanti con la farsa, e preferisce lasciare la tenuta in cui i due si erano trasferiti insieme, per dare avvio ad una convivenza. Il giovane, per tale ragione, è sconfortato: come può guadagnarsi nuovamente la fiducia della Korludag?

Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Suhan è sotto shock!

Il Karahasanoglu, allora, chiede alla ragazza di fargli un favore: deve trovare la lettera che il papà scrisse di suo pugno prima di passare a miglior vita. Nel caso in cui nella missiva ci sia il riferimento alla sua volontà di morire, lui non farà riesumare il corpo e prenderà per vera la confessione di Tahsin. Suhan accetta, e alla fine riesce ad entrare in possesso dell'epistola in questione... dove non c'è alcun'allusione al suicidio. Per l'imprenditrice, dunque, è tutto chiaro: il padre non ha fatto altro che mentire! Ma perché? Quale orribile segreto nasconde? Che stia davvero insabbiando un omicidio?

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.