Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: La madre di Cesur muore! Ecco chi viene arrestato...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Brave and Beautiful provenienti dalla Turchia rivelano che il protagonista vede con i suoi occhi la mamma morire tragicamente...

Nelle puntate italiane di Brave and Beautiful Riza sta pianificando la sua vendetta contro Tahsin ed Adalet. Le anticipazioni turche, invece, ci dicono che a pagarne le conseguenze sarà la povera Fugen, la madre di Cesur!

Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Riza rapisce Fugen

Mentre noi vediamo Riza avvicinarsi sempre di più ai Korludag, con l'obiettivo di farla pagare a Tahsin e ad Adalet, i telespettatori turchi hanno già visto l'ex galeotto bramoso di vendetta in azione. Il cognato del proprietario terriero è spietato. Riza ha sequestrato Fugen, la madre di Cesur che soffre di Alzheimer, e l'ha tenuta prigioniera per diversi giorni. Quando il Korludag lo raggiunge, vede che c'è una donna rinchiusa in una gabbia sospesa nel vuoto, ed è convinto si tratti della moglie!

Cesur vede la madre morire, nelle Anticipazioni Turche di Brave and Beautiful

L'uomo, infatti, sa che il fratello di Adalet vuole punire lui e quest'ultima, dato che sono stati loro due ad incastrarlo, facendolo finire in carcere da innocente. Nel tentativo di liberare quella che Tahsin pensa sia l'amata consorte, ma in realtà è Fugen, fa precipitare la suddetta gabbia. Anche il protagonista assiste alla scena, dato che nel frattempo è giunto sul posto...

Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Tahsin finisce in manette

Così, all'inzio, il padre di Suhan crede che Adalet sia morta, mentre il Karahasanoglu sa che a perdere tragicamente la vita è stata la mamma. Il giovane è sicuro che ad ucciderla sia stato il Korludag, non prendendo in considerazione neanche per un momento che, invece, il colpevole possa essere qualcun altro, ossia Riza. Persino la polizia la vedrà come Cesur, tanto che il proprietario terriero finirà in manette!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dal 30 agosto al 3 settembre 2021.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.