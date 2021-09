Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: L'assassino del padre di Cesur viene arrestato! Ecco chi è...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Brave and Beautiful provenienti dalla Turchia rivelano che, finalmente, la persona che si è sporcata le mani con il sangue di Hasan finisce in manette... anche se il protagonista non può ancora dirsi soddisfatto.

Nelle puntate italiane di Brave and Beautiful Cesur è ormai certo che suo padre non si sia suicidato, come voleva fargli credere Tahsin, ed è certo anche del fatto che sia stato quest'ultimo a farlo fuori, sparandogli. Le anticipazioni turche, invece, ci dicono che sarà qualcun altro a costituirsi per questo efferato delitto!

Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Suhan chiede il divorzio!

Mentre noi vediamo il mistero sull'assassinio di Hasan Karahasanoglu continuare ad infittirsi, i telespettatori turchi hanno già scoperto qual è la verità. Suhan, esasperata dall'eterna guerra tra suo padre e suo marito, si scontra con quest'ultimo. Al termine dell'accesa discussione, la giovane prende una decisione: vuole divorziare. Convinta di aver fatto la scelta giusta, la Korludag chiede che le pratiche che metteranno fine al matrimonio con Cesur vengano avviate seduta stante. Tuttavia, un rivelazione tanto inaspettata quanto sconvolgente sta per far crollare nuovamente tutte le certezze dell'imprenditrice...

Korhan fa una scioccante confessione a Suhan, nelle Anticipazioni Turche di Brave and Beautiful

Korhan, tormentato dal ricordo di una notte di tanti anni prima, si ubriaca e confessa a Suhan che, quando era soltanto un bambino, ha assistito alla morte del padre del protagonista. Il primogenito dei Korludag, con il suo terribile racconto, mette in crisi la sorella, la quale, ora, torna a dubitare della sincerità del genitore e, parallelamente, torna a fidarsi del Karahasanoglu.

Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Adalet si costituisce

Suhan, spalleggiata dal fratello, decide d'informare il consorte. I tre, allora, mettono con le spalle al muro Tahsin: pretendono di conoscere la verità circa l'omicidio di Hasan! Intanto, però, il proprietario terriero riceve una chiamata dalla moglie in cui gli dice di non averlo mai tradito. Subito dopo, Adalet si costituisce, dichiarando di essere l'assassina del padre di Cesur e del direttore dell'orfanotrofio. Riza, dunque, viene scarcerato... ma il figlio della vittima non si dà ancora pace: è sicuro che anche il Korludag senior abbia avuto un ruolo nell'omicidio del papà!

