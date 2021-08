Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Kohran scopre l'inganno di Cahide!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Brave and Beautiful provenienti dalla Turchia rivelano che il fratello di Suhan, ben presto, scoprirà che la moglie lo ha sempre e solo preso in giro...

Nelle puntate italiane di Brave and Beautiful Cahide continua a fingere di essere in dolce attesa. Le anticipazioni turche, invece, ci dicono che il marito, Korhan, ben presto la smaschererà!

Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Il diabolico piano di Cahide e Hulya

Mentre noi vediamo Cahide e Hulya proseguire con il loro diabolico piano, i telespettatori turchi hanno già visto Korhan smascherarle. La moglie di quest'ultimo sta soltanto fingendo di essere in dolce attesa, mentre la complice lo è davvero; il desiderio della prima è quello di dare un erede ai Korludag, affinché il loro impero vada a finire nelle sue mani, ed è per tale ragione che, non riuscendo a rimanere incinta, una volta venuto al mondo il figlio della seconda, se ne approprierà. Ma qualcosa andrà storto...

Cahide è incinta per davvero, nelle Anticipazioni Turche di Brave and Beautiful

Nel momento in cui Cahide scopre di essere rimasta incinta per davvero, cambia tutto: fa perdere le sue tracce a Hulya, svanendo nel nulla. Ovviamente, l'ex prostituta s'insospettisce, ma decide di continuare lo stesso a portare avanti la gravidanza, come d'accordo. Quando il bambino di Hulya nasce, lei torna a bussare alla porta della nuora di Tahsin...

Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Korhan scopre l'inganno della moglie

Ma Cahide non ha più bisogno del bambino di un'altra donna, dato che, adesso, ne porta in grembo uno realmente suo. Hulya, allora, s'infuria, e comincia a ricattare la complice, la quale è ormai una nemica, con una chiavetta USB contenente i video in cui loro si accordavano sul modo migliore per ingannare Korhan... e, alla fine, quest'ultimo ne entra in possesso!

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.