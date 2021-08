Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Ecco come è morto davvero il padre di Cesur...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Brave and Beautiful provenienti dalla Turchia rivelano che il protagonista, grazie ad un'autopsia, scopre come è morto davvero suo padre Hasan...

Nelle puntate italiane di Brave and Beautiful Tahsin ha confessato a Cesur che suo padre non è stato ucciso come lui crede, bensì si è suicidato. Le anticipazioni turche, invece, ci dicono che il protagonista, non credendo alle parole del rivale, fa riesumare il corpo del genitore! E scopre una verità sconvolgente...

Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Cesur fa riesumare il corpo del padre

Mentre noi vediamo i due protagonisti sposarsi, i telespettatori turchi hanno già visto lui tornare a concentrarsi sul suo piano di vendetta. Cesur, dopo che Suhan ha letto e gli ha riferito il contenuto della lettera che il padre ha scritto prima di morire, è convinto che non ci sia altro da fare se non chiedere la riesumazione del corpo del genitore. Tahsin tenta in ogni modo possibile d'impedirgli di avvicinarsi alla verità, ma i suoi sforzi si rivelano inutili. Alla fine, infatti, il ragazzo scopre come è realmente morto il papà.

Il padre di Cesur è stato ucciso, nelle Anticipazioni Turche di Brave and Beautiful

L'autopsia rivela che Hasan Karahasanoglu è stato ucciso, dato che sul suo corpo sono presenti dei fori che risultano essere compatibili con quelli di un'arma da fuoco. Dunque, Cesur ha sempre avuto ragione: il padre, come si evinceva anche dalla suddetta missiva, non aveva alcuna intenzione di togliersi la vita, ed in effetti non lo ha fatto. Per il giovane è giunto il momento della resa dei conti.

Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Cesur affronta Tahsin!

In preda alla rabbia, il Karahasanoglu raggiunge l'acerrimo nemico, e si rinchiude con lui nel suo ufficio: non usciranno da lì fino a quando il Korludag non avrà vuotato il sacco. A questo punto, il proprietario terriero ammetterà le sue colpe? No, perché preferirà addossare la colpa al cognato, Riza. Il confronto tra i due rivali si farà sempre più duro, quando, all'improvviso, arriverà Suhan...

Scopri le Trame delle Anticipazioni di Brave and Beautiful dal 23 al 27 agosto 2021.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.