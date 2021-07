Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Cesur smascherato dalla madre. Tahsin scopre tutto!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Brave and Beautiful provenienti dalla Turchia rivelano che che presto in Italia assisteremo ad un matrimonio. Il lieto evento, però, prenderà una piega inaspettata: il Korludag verrà a sapere grazie alla madre del protagonista la verità su quest'ultimo!

Nelle puntate italiane di Brave and Beautiful, agli occhi di Tahsin, Cesur è ancora l'eroe che gli ha salvato la vita. Le anticipazioni turche, invece, ci mostrano che l'uomo sta per vederci più chiaro: la madre del giovane, malata di Alzheimer, rischierà di far saltare le copertura del figlio! Come reagirà il Korludag?

Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Un imprevisto mette nei guai Cesur!

Mentre noi vediamo Cesur riuscire, una mossa (studiata) dopo l'altra, ad ingraziarsi Tahsin e gli altri membri della famiglia, i telespettatori turchi già sanno che, in realtà, questa è soltanto la quiete che precede la tempesta. Infatti, secondo il suo piano, inizialmente il ragazzo deve agire sotto mentite spoglie, e svelare soltanto a posteriori chi è e che cosa ha intenzione di fare. Nessuno, per ora, deve sospettare che sia il figlio di Hasan Karahasanoglu, l'uomo al quale Tahsin ha tolto tutto e, secondo lui, persino la vita, così come nessuno deve sapere che sia giunto a Korludag con l'unico obiettivo di vendicarsi. Tuttavia, le cose non sempre vanno come previsto...

La madre malata di Cesur lo sta per smascherare, nelle Anticipazioni Turche di Brave and Beautiful

In occasione del matrimonio tra lo stalliere e la fidanzata, Kemal e Sirin, accade qualcosa che il protagonista non aveva previsto. La madre di quest'ultimo, Fugen, ha l'Alzheimer, e per potersene prendere cura al meglio, l'Alemdaroglu l'ha portata con sé a Korludag. Durante i festeggiamenti per le nozze tra i due innamorati, la donna, spaventata dai fuochi d'artificio, fugge. Addentratasi involontariamente nei boschi, Fugen rischia di essere investita proprio da Tahsin. Dopo essersi fermato per soccorrerla, il padre di Suhan capisce che ha davanti la mamma del forestiero, e così l'accompagna a casa dal figlio. Quando sente il nome della persona che le ha dato il passaggio, Fugen comincia ad urlargli contro che è un assassino... ed è a questo punto che il Korludag comincia a dubitare di Cesur. Dopotutto, il proprietario terriero aveva già avuto il sospetto che il nuovo arrivato in qualche modo avesse a che fare con il Karahasanoglu; spinto da questo ennesimo indizio, Tahsin si mette ad indagare, provando a scavare nel suo passato. Suhan, invece, non esita a prendere le parti del ragazzo che le ha fatto perdere la testa, e consiglia al genitore di non dare peso alla parole di una persona affetta da quella malattia.

