Brave and Beautiful Anticipazioni dal 6 al 10 settembre 2021: Cesur tortura Tashin. Deve dirgli la verità!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Brave and Beautiful in onda dal 6 al 10 settembre 2021.

Scopriamo le Anticipazioni della nuova soap turca, Brave and Beautiful, per le Puntate in onda dal 6 al 10 settembre 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Brave and Beautiful, in onda dalle 14.45 alle 15.30.

Anticipazioni di Brave and Beautiful per la settimana dal 6 al 10 settembre 2021

Puntata in onda Lunedì 6 settembre 2021

Cesur riceve l'esito dell'autopsia sui resti di suo padre. Dalle analisi risulta che qualcuno ha sparato ad Hasan, perciò cade l'ipotesi del suicidio. Riza si avvicina sempre di più ai Korludag e visita il laboratorio di Suhan. Suhan non approva il comportamento di Cesur e fra i due si crea una nuova frattura.

Puntata in onda Martedì 7 settembre 2021

Il Procuratore Serhat intuisce che il suo computer è stato hackerato. Suhan riceve un'altra lettera di Riza a Nisantasi e decide comunque di restare a Istanbul. Hulya va a trovare Cahide che si comporta in maniera evasiva. Mihriban, Cesur e il procuratore Serhat tendono una trappola a Tahsin, Mehmet e Tayfun.

Puntata in onda Mercoledì 8 settembre 2021

Durante la fiera di primavera di Korludag, Suhan intravede Cesur che va via a bordo della sua auto, e decide di seguirlo. Cesur va dov'è morta sua madre. Dopo la morte di Fugen aumentano le incomprensioni tra Cesur e Suhan, ma anche il rapporto tra Kohran e Suhan comincia ad incrinarsi.

Puntata in onda Giovedì 9 settembre 2021

A Korludag c'è la fiera annuale, l'avvenimento più atteso da tutto il paese. Qui Adalet chiede a Mihriban di mettere da parte il suo rancore. Tahsin viene rilasciato e Cesur, sempre convinto che sia stato lui ad uccidere sua madre, lo sequestra per costringerlo a dirgli tutta la verità.

Puntata in onda Venerdì 10 settembre 2021

Suhan si reca all'officina di Rifat, e dalle telecamere di sorveglianza Cesur la vede e chiama subito Rifat per sapere il motivo della sua visita. In seguito all'aggressione subita da Suhan, Cesur vuole portarla via dalla casa di Nisantasi, ma lei si rifiuta. Non si fida più di lui.

Brave and Beautiful va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 14.45.