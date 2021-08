Brave and Beautiful Anticipazioni dal 16 al 20 agosto 2021: Cesur e Suhan convolano a nozze per indispettire Tahsin

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Brave and Beautiful in onda dal 16 al 20 agosto 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Anticipazioni di Brave and Beautiful per la settimana dal 16 al 20 agosto 2021

Puntata in onda Lunedì 16 agosto 2021

Cesur riesce a liberare Suhan. Dopo aver appreso che il padre ha organizzato il rapimento, per vendicarsi chiede a Cesur di organizzare un finto matrimonio.

Puntata in onda Martedì 17 agosto 2021

Cesur e Suhan stanno per sposarsi in segreto. Un matrimonio che apparentemente è frutto di un accordo, ma che in realtà desiderano davvero.

Puntata in onda Mercoledì 18 agosto 2021

Per far dispetto ai novelli sposi, Tahsin fa tagliare luce e acqua alla tenuta Alemdaroglu. Cahide convince Korhan che Cesur ha provocato l'incidente di Suhan.

Puntata in onda Giovedì 19 agosto 2021

Bulent si reca di nuovo all'officina di Rifat per capire come Suhan e Cesur siano riusciti a scappare la sera del rapimento e trova un tunnel sotterraneo.

Puntata in onda Venerdì 20 agosto 2021

Suhan, in preda alla rabbia, distrugge buona parte delle sue creazioni al laboratorio; in quel momento arriva Cesur a cercare di calmarla.

Brave and Beautiful va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 14.45.