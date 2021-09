Brave and Beautiful Anticipazioni 9 settembre 2021: Cesur è furibondo! Tahsin viene scarcerato

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda giovedì 9 settembre 2021 su Canale 5 rivelano che il Korludag torna a piede libero... ed il protagonista s'infuria!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda giovedì 9 settembre 2021, alle 14.45, Cesur va su tutte le furie perché Tahsin viene scarcerato!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Adalet tende una mano a Mihriban

Adalet sa di non avere la coscienza pulita, ed infatti non dorme sonni tranquilli. La donna, consapevole di avere più di un nemico, non sa che cosa fare per tentare di riappacificarsi con tutti coloro i quali vorrebbero vedere lei e suo marito soccombere. Oltre a Riza, il fratello che è evaso di prigione appositamente per fargliela pagare, c'è Mihriban, la quale non ha mai voluto sotterrare l'ascia di guerra che impugna da anni e con cui minaccia quotidianamente Tashin. Così, in occasione della fiera annuale di Korludag, le due donna s'incontrano, e parlano: Adalet chiede all'altra di mettere da parte il rancore.

Tahsin finisce in prigione, nelle Anticipazioni del 9 settembre 2021 di Brave and Beautiful

Cesur è sconvolto. Dopo la morte del padre, che non è mai riuscito ad accettare, soprattutto perché si tratta di un omicidio, ora deve fare i conti con quella della madre. Per giunta, anche in questo caso si tratta di un assassinio... ed anche in questo caso, lui ne è convinto, il colpevole è il proprietario terriero. Dello stesso avviso è la polizia, che, infatti, ha messo le manette ai polsi al Korludag!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur sequestra Tahsin

Tahsin è stato arrestato soltanto da qualche ora per l'omicidio di Fugen, ed è già stato rilasciato! Il Karahasanoglu, appresa la notizia, va su tutte le furie: come può la persona che ha le mani sporche del sangue di entrambi i suoi genitori riuscire a farla sempre franca? Così, in un impeto d'ira, intenzionato a fare giustizia, il protagonista raggiunge il Korludag, e si chiude con lui nel suo ufficio. Cesur è determinato: non usciranno da lì fino a quando Tahsin non gli dirà la verità su quanto accaduto prima al padre e poi alla madre!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dal 6 al 10 settembre 2021.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.