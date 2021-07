Brave and Beautiful Anticipazioni 9 luglio 2021: Bulent tradisce Suhan!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Quinta Puntata di Brave and Beautiful, in onda venerdì 9 luglio 2021 su Canale 5, rivelano che il fidanzato della Korludag finisce a letto con un'altra donna!

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella quinta puntata, in onda venerdì 9 luglio 2021, alle 14.45, Bulent è un fidanzato infedele. Suhan verrà a sapere del tradimento?

Brave and Beautiful Anticipazioni: Bulent brama vendetta?

Suhan è sollevata dal fatto che il padre sia ancora vivo, ed è grata a Cesur, per aver salvato prima lei e poi lui. Infatti, nonostante si senta fortemente destabilizzata quando è in sua presenza, non riuscendo a capirlo fino in fondo, l'ereditiera sta cominciando a cambiare idea sul nuovo arrivato: forse, dietro alla sua corazza, si cela un cuore puro. Concentrata sull'Alemdaroglu, il quale, per il momento, è ospite dai Korludag, la ragazza sembra non badare e pensare più di tanto al fidanzato. Suhan cura le ferite del forestiero, e Bulent, rimasto scottato (metaforicamente e, con alte probabilità, anche letteralmente), le ferite deve leccarsele da solo. In effetti, il giovane è stato umiliato davanti a tutti: in occasione della festa di compleanno del suocero, Tahsin, ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata, ma lei, scossa, ha rifiutato.

Bulent finisce a letto con Hulya, nelle Anticipazioni dell'8 luglio 2021 di Brave and Beautiful

L'Aydinbas, ovviamente, non l'ha ancora superata... e sembra deciso a mettere in atto un piano di vendetta. Il giovane ha capito che c'entra qualcosa Cesur con il rifiuto dell'amata, dato che lei ha cominciato ad assumere un atteggiamento strano proprio quando lui è entrato a gamba tesa nelle loro vite. Nel frattempo, a casa del forestiero è scoppiato un incendio... ed il fidanzato della Korludag, con fare ambiguo, ha iniziato a nascondere una mano, probabilmente ustionata. Sentendosi abbandonato, ed oltremodo arrabbiato, Bulent commette un passo falso: cerca consolazione tra le braccia di un'altra donna, la prostituta Hulya. Tuttavia, dopo che hanno trascorso la notte insieme, quando arriva la nuora di Tashin, la Dark Lady Cahide, a bussarle alla porta, lei lo caccia via bruscamente...

