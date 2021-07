Brave and Beautiful Anticipazioni 8 luglio 2021: Tashin rischia di morire, ma Cesur lo salva!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Quarta Puntata di Brave and Beautiful, in onda giovedì 8 luglio 2021 su Canale 5, rivelano che l'Alemdaroglu, benché disprezzi il padre di Suhan, gli salva la vita!

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella quarta puntata, in onda giovedì 8 luglio 2021, alle 14.45, Cesur non riesce a lasciar morire tra le fiamme l'acerrimo nemico!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur salva Tahsin dalle fiamme!

Cesur è arrivato alla terra dei Korludag con un unico obiettivo: distruggere Tahsin. Secondo il giovane, infatti, l'uomo si è appropriato di tutto ciò che apparteneva al padre, e, con ogni probabilità, è persino il responsabile della sua morte. Dunque, l'Alemdaroglu è determinato più che mai a vendicarsi. Tuttavia, il protagonista non aveva potuto prevedere che il grande proprietario terriero avesse una figlia, Suhan, tanto affascinante quanto arguta, ma soprattutto, a differenza del genitore, onesta. D'altra parte, ben presto, nonostante tenti di mascherarlo con la spavalderia, Cesur darà prova del suo buon cuore: quando gli si presenterà l'occasione di lasciar morire Tahsin in un incendio, sceglierà invece di salvargli la vita!

Bulent nasconde una mano ustionata, nelle Anticipazioni dell'8 luglio 2021 di Brave and Beautiful

Scampati alle fiamme grazie a lui, il giovane e l'uomo si risvegliano nella tenuta di quest'ultimo. Chiaramente, tutti sono grati all'Alemdaroglu per aver portato in salvo il Korludag... specialmente la ragazza, la quale si prende cura del misterioso forestiero, medicandogli le ferite. Suhan, così, comincia a ricredersi su Cesur: forse non ha un cuore di pietra come pensava lei! Qualcosa in lui, però, continua a turbarla. Nel frattempo, Bulent, con fare sospetto, sembra stia nascondendo una mano, apparentemente segnata da un'ustione... Al laboratorio, invece, è in corso una rivolta: Tahsin è convinto che siano stati gli operai ad appiccare l'incendio a casa dell'Alemdaroglu, ed ora loro si vogliono licenziare.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dal 5 al 9 luglio 2021.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.