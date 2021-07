Brave and Beautiful Anticipazioni 7 luglio 2021: Suhan rifiuta di sposare Bulent!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Terza Puntata di Brave and Beautiful, in onda mercoledì 7 luglio 2021 su Canale 5, rivelano che la Korludag non accetta di diventare la moglie del fidanzato!

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella terza puntata, in onda mercoledì 7 luglio 2021, alle 14.45, Suhan non dice "sì" alla proposta di matrimonio del fidanzato...

Brave and Beautiful Anticipazioni: La festa di compleanno di Tahsin

Nel tentativo di lasciarsi alle spalle una volta per tutte l'incidente a cavallo di Suhan, dopo il licenziamento dello stalliere, il potente e losco Tahsin decide che sia giunto il momento di organizzare un party in piena regola: è il proprio compleanno, e lui è il fondatore della terra dei Korludag, quindi i festeggiamenti non possono che essere in grande! Così, familiari e amici si riuniscono per celebrarlo. Ovviamente, non mancano i due figli dell'uomo, Korhan, accompagnato dalla moglie, Cahide, e Suhan, accompagnata invece dal fidanzato, Bulent. La ragazza e quest'ultimo si conoscono da una vita: erano amici d'infanzia, e, crescendo, hanno deciso di dare avvio ad una vera e propria relazione amorosa.

Suhan dice "no" alla proposta di matrimonio di Bulent, nelle Anticipazioni del 7 luglio 2021 di Brave and Beautiful

La Korludag, d'altra parte, ha delle riserve su di lui: l'Aydinbas sta con lei perché ne è innamorato, oppure perché può guarantirgli un posto nella sua prestigiosa famiglia? In più, ormai tra di loro si è frapposto un altro ostacolo, ossia il nuovo arrivato. Dal momento in cui lo ha visto per la prima volta, pur avendo appurato che è una persona eccessivamente presuntuosa, e quindi mal sopportandolo, l'imprenditrice non riesce a distrarsi: Cesur occupa prepotentemente i suoi pensieri. Pertanto, quando il fidanzato le fa la proposta, proprio durante il party per il compleanno del padre, al cospetto di tutti, persino dell'Alemdaroglu, Suhan si sente costretta a rifiutare. E ovviamente, il giovane si sente umiliato... ma anche arrabbiato!

