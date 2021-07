Brave and Beautiful Anticipazioni 6 luglio 2021: Suhan detesta Cesur... ma non smette di pensarlo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Seconda Puntata di Brave and Beautiful, in onda martedì 6 luglio 2021 su Canale 5, rivelano che la Korludag prova una certa antipatia per il nuovo arrivato... e, al tempo stesso, ne è irresistibilmente attratta!

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella seconda puntata, in onda martedì 6 luglio 2021, alle 14.45, Suhan sente contemporaneamente attrazione e repulsione per il nuovo arrivato!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Suhan va a casa di Cesur

Se non fosse stato per il nuovo arrivato, Suhan sarebbe morta: in sella ad un cavallo imbizzarrito, stava per precipitare in un burrone; fortunatamente, il forestiero è sbucato dal nulla con un tempismo perfetto e, con un gesto eroico, è riuscito a salvarle la vita. La ragazza, così, ha conosciuto Cesur. I due, evidentemente, sono rimasti folgorati quando si sono ritrovati per la prima volta occhi negli occhi. Lei è ancora turbata da quanto le è accaduto. La Korludag non fa altro che ripensare all'incidente, che stava per esserle fatale... e al giovane uomo che, incredibilmente, è stato in grado di far sì che ciò non succedesse. Così, come se non potesse evitarlo, l'imprenditrice decide di raggiungere l'Alemdaroglu a casa sua.

Tahsin licenzia Kemal e Cesur lo assume, nelle Anticipazioni del 6 luglio 2021 di Brave and Beautiful

Incuriosita, infatti, Suhan vorrebbe conoscerlo meglio; tuttavia, la persona che si troverà davanti sarà decisamente diversa da come se l'aspettava: Cesur sembra contraddistinguersi principalmente per una spiccata arroganza. La ragazza, nonostante la gratitudine che prova per lui, non può fare a meno di provare anche una certa antipatia. Nel frattempo, il padre, Tahsin, dopo aver incolpato lo stalliere dell'incidente con l'equino, lo licenzia. Di contro, l'Alemdaroglu lo assume, convinto che attraverso Kemal possa riuscire a scoprire qualcosa in più sul nemico giurato. Mentre il giovane sta dedicando anima e corpo al tentativo di soddisfare la propria sete di vendetta, la Korludag, pur non sopportandolo, non riesce a toglierselo dalla testa...

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dal 5 al 9 luglio 2021.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.