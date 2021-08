Brave and Beautiful Anticipazioni 6 agosto 2021: Cesur finisce in manette!

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda venerdì 6 agosto 2021, alle 14.45, Cesur confessa a Suhan di amarla... ma poi finisce in carcere!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Suhan ha dei dubbi su Cesur

Non appena esce dall'ospedale, Cesur corre da Suhan. Quest'ultima ha ormai scoperto tutto, ossia chi lui sia davvero e che cosa voglia davvero dalla sua famiglia, e adesso ha dei forti dubbi. La Korludag, infatti, si sta domandando se l'uomo di cui si è perdutamente innamorata non le abbia fatto soltanto credere che la ricambiava per poter mettere in atto il piano di vendetta anche attraverso lei.

Cesur si dichiara a Suhan, nelle Anticipazioni del 6 agosto 2021 di Brave and Beautiful

Il Karahasanoglu, però, nonostante abbia mentito alla giovane, non ha mai finto di provare qualcosa per lei. Così, per convincerla che stavolta non le sta rifilando l'ennesima bugia, le dichiara il suo amore, regalandole una poesia... e non una poesia qualunque, bensì una dedica che il padre, Hasan, aveva scritto per la madre, Fugen. Intanto, qualcun altro ha scoperto la verità sul protagonista, ed è pronto a fargliela pagare.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur viene arrestato

Dopo aver ascoltato un'affermazione della madre di Cesur, Tahsin ha la conferma che quest'ultimo sia il figlio di una delle sue vittime, ossia Hasan Karahasanoglu. Pertanto, lo spietato proprietario terriero sa che deve affrettarsi a sbarazzarsi di lui... ma come? Il Korludag escogita un piano tanto perfetto quanto diabolico: proprio mentre il forestiero e l'imprenditrice sono insieme e parlano di ciò che provano l'uno per l'altra, arrivano le forze dell'ordine ad arrestarlo!

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.