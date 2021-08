Brave and Beautiful Anticipazioni 5 agosto 2021: Suhan, delusa, affronta Tahsin!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda giovedì 5 agosto 2021 su Canale 5 rivelano che la Korludag non sa più di chi può fidarsi...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda giovedì 5 agosto 2021, alle 14.45, Suhan, ormai a conoscenza della verità sulle origini di Cesur e sul passato del padre, prende di petto quest'ultimo!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Le certezze di Suhan si sgretolano...

Suhan è sotto shock. Ha scoperto qual è la vera identità di Cesur, e quali sono le sue vere intenzioni. Il forestiero non fa di cognome Alemdaroglu, e non è giunto a Korludag per caso: in realtà, si chiama Cesur Karahasanoglu, e li ha raggiunti esclusivamente per poter vendicare il povero padre, Hasan, della cui morte, a parer suo, l'unico responsabile è Tahsin.

Le paure di Suhan, nelle Anticipazioni del 5 agosto 2021 di Brave and Beautiful

L'imprenditrice non sa più di chi può fidarsi, dato che l'uomo che ama le ha mentito dal primo giorno in cui si sono incontrati, e quello che le ha dato la vita non è stato da meno. Inoltre, ha un doppio timore: da un parte che il forestiero l'abbia avvicinata con il solo scopo di servirsi di lei per mettere a punto il suo piano di vendetta, dall'altro che il padre sia per davvero un assassino.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Suhan affronta Tahsin

Ovviamente, la Korludag, dopo aver parlato con Cesur, parla anche con Tahsin. La giovane gli confessa di sentirsi profondamente delusa, aggiungendo che, forse, in futuro lui non avrà più occasione per far sì che lei gli creda. Nel frattempo, il protagonista, insieme a Rifat e Kemal, sta indagando sul misterioso Mithat... e scopre che quest'ultimo è il complice del suo acerrimo nemico!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dal 2 al 6 agosto 2021.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.