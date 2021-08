Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda mercoledì 4 agosto 2021 su Canale 5 rivelano che la Korludag ha scoperto chi è davvero l'uomo di cui si è innamorata, ed ora ha paura...

nella puntata in onda mercoledì 4 agosto 2021, alle 14.45, Suhan ora sa qual è la vera identità di Cesur...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Le indagini di Suhan

In seguito al ricovero di Cesur, il quale è stato ferito da un proiettile esploso da Turan, Suhan ha iniziato ad indagare su di lui. La ragazza, infatti, ha sempre avuto qualche dubbio sull'Alemdaroglu, un giovane uomo oltremodo misterioso, nonostante le facesse battere il cuore. Così, la Korludag scopre che, a dispetto di quanto dichiarato da Cesur, non esiste nessuna lapide su cui è inciso il nome del padre, ossia Hasan Alemdaroglu, bensì ne esiste una su cui è inciso quello di Hasan Karahasanoglu.

Suhan scopre la verità su Cesur, nelle Anticipazioni del 4 agosto 2021 di Brave and Beautiful

L'imprenditrice, inoltre, viene a conoscenza anche del fatto che questa tomba sia stata acquistata proprio dallo studio dove lavora l'avvocatessa Vardar. Suhan, dunque, ha svelato l'arcano: il forestiero di cui si è innamorata, in realtà, fa di cognome Karahasanoglu, ed è il figlio di Hasan Karahasanoglu! Una volta scoperta la verità circa la sua identità e le sue origini, la ragazza corre dal Karahasanoglu, che è ancora in ospedale.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Il timore di Suhan

Ovviamente, la Korludag non ha alcuna intenzione di far finta di niente, e gli confessa di averlo smascherato. Il protagonista, con le spalle al muro, sa che non ha senso continuare a negare l'evidenza, ed infatti ammette di averli raggiunti soltanto per vendicare la morte del padre, il cui responsabile è Tahsin! L'imprenditrice, allora, comincia a pensare che lui l'abbia avvicinata soltanto per mettere a segno il colpo. Nel frattempo, il temibile Turan sta continuando a minacciare Bulent...

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.