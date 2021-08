Brave and Beautiful Anticipazioni 31 agosto 2021: Adalet è terrorizzata!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda martedì 31 agosto 2021 su Canale 5 rivelano che la moglie di Tahsin è spaventata a morte...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda martedì 31 agosto 2021, alle 14.45, Adalet teme che la verità su lei e sul fratello venga a galla...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Tahsin l'ha fatta di nuovo franca?

Cesur ha fatto più di una mossa per tentare di annientare il suo nemico. Ad esempio, ha parlato con un giudice istruttore, sperando di poter trascinare Tahsin in tribunale per la questione dei quadri rubati. In un secondo momento, il protagonista è persino entrato in possesso di una prova, a suo parere, schiacciante, ossia un'intercettazione telefonica che avrebbe inchiodato il suocero... tuttavia, il timore del Karahasanoglu è che il Korludag sia riuscito comunque a farla nuovamente franca!

Il timore di Adalet, nelle Anticipazioni del 31 agosto 2021 di Brave and Beautiful

Nel frattempo, il fratello di Adalet, Riza, è riuscito a fuggire mentre lo stavano trasferendo da un carcere ad un altro. L'uomo ha un solo obiettivo: vendicarsi delle persone che lo hanno fatto finire ingiustamente dietro le sbarre. Infatti, Riza è stato accusato di omicidio, e per questo condannato alla detenzione, ma lui non ha mia fatto altro che dichiararsi innocente...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Adalet ha la coscienza sporca...

In effetti, sono stati Tahsin e la moglie a far ricadere le accuse su di lui, affinché non ricadessero sulla vera colpevole, ossia Adalet stessa! Così, ora quest'ultima vive nel terrore che la verità possa venire a galla, così come che il fratello si stia organizzando per fargliela pagare. La donna, con la coscienza sporca, non sa che cosa fare, ed il panico potrebbe spingerla a commettere una pazzia...

