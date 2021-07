Anticipazioni TV

Brave and Beautiful Anticipazioni 30 luglio 2021: Suhan faccia a faccia con l'odiata Adalet!

di Francesca Simone 29 luglio 2021 9

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda venerdì 30 luglio 2021 su Canale 5 rivelano che la protagonista è pronta a confrontarsi con la donna che è appena diventata la sua matrigna... e con la quale ha un conto in sospeso!