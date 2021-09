Brave and Beautiful Anticipazioni 3 settembre 2021: Cesur e Suhan cercano un'importante lettera...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda venerdì 3 settembre 2021 su Canale 5 rivelano che i due protagonisti devono trovare la missiva ad ogni costo!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda venerdì 3 settembre 2021, alle 14.45, Cesur chiede a Suhan di trovare una lettera nascosta in casa sua...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur deve trovare la lettera di Hasan

Cesur non si rassegna all'idea che, come gli ha rivelato il nemico, il genitore si sia tolto la vita, e quindi continua ad indagare, deciso a far venire a galla la verità. Convinto che Hasan sia stato ucciso, il protagonista prende addirittura in considerazione la possibilità di far riesumare il corpo. Prima, però, deve trovare la lettera che il padre scrisse poco prima di morire...

Suhan lascia Cesur, nelle Anticipazioni del 3 settembre 2021 di Brave and Beautiful

Suhan, intanto, diventa ogni giorno più cupa: perché l'amato non è disposto ad abbandonare il suo piano di vendetta contro Tahsin? La giovane non si sente importante per il Karahasanoglu, o, almeno, non abbastanza affinché quest'ultimo sotterri per lei l'ascia di guerra. Allora, la Korludag lascia la tenuta in cui i due si erano trasferiti per iniziare a convivere dopo le nozze.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur vuole che Suhan lo aiuti

Per far sì che la moglie torni a credere in lui, le consegna una delle due parti che compongono la suddetta missiva di Hasan. Nel caso in cui nella lettera ci sia il riferimento alla sua volontà di morire, prenderà per vera la confessione di Tahsin e non chiederà neanche la riesumazione del cadere paterno. Suhan accetta, e si dirige alla tenuta Korludag: secondo Cesur è lì che Korhan ha nascosto l'epistola!

