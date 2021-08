Brave and Beautiful Anticipazioni 3 agosto 2021: Cesur in fin di vita!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda martedì 3 agosto 2021 su Canale 5 rivelano che il protagonista rimane coinvolto in uno scontro a fuoco!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda martedì 3 agosto 2021, alle 14.45, Turan esplode un colpo di pistola contro Cesur...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur nutre dei sospetti su Cahide e Bulent

Cesur s'imbatte in una scena che desta la sua curiosità. In un video girato da Kemal, il protagonista si accorge che ci sono l'ex fidanzato di Suhan e la moglie di Kohran che si abbracciano. All'Alemdaroglu verrà spontaneo interrogarsi su quale sia realmente la natura del rapporto che lega i due cognati. Anche Sirin, con le sue insinuazioni, non fa che alimentare i dubbi del forestiero; la giovane, infatti, afferma che, per quanto ne sa, la creatura di Cahide potrebbe essere dell'Aydinbas e non del consorte.

Il piano di Bulent, nelle Anticipazioni del 3 agosto 2021 di Brave and Beautiful

Il figlio di Mihriban tenta di giustificarsi: quell'abbraccio era soltanto un modo come un altro per dimostrare alla cognata di supportarla, essendo lei oltremodo in ansia per Kohran. Capendo che Cesur sta ficcanasando, Bulent comincia a pensare che la cosa migliore da fare sia sbarazzarsi una volta per tutte di lui. Determinato, si accorda con le sue due complici per eliminarlo. Turan, ormai a conoscenza della verità, inizia invece a ricattare i tre: pretende di ricevere un bel gruzzolo in cambio del suo silenzio.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur tra la vita e la morte!

Hulya, quindi, prende in mano la situazione, e mente nuovamente all'ex compagno, confessandogli che sarà un certo Cesur Alemdaroglu a consegnargli il denaro richiesto... una persona che, però, è stata in realtà incaricata dall'Aydinbas di ucciderlo. Il protagonista, chiaramente all'oscuro di tutto, viene attirato nel luogo dell'incontro con l'inganno, ossia con un falso messaggio della Korludag; pertanto, Cesur resta coinvolto in uno scontro a fuoco... ed un proiettile lo colpisce al petto!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dal 2 al 6 agosto 2021.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.