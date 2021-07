Brave and Beautiful Anticipazioni 29 luglio 2021: Suhan, sconvolta, si ubriaca!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda giovedì 29 luglio 2021 su Canale 5 rivelano che la protagonista non prende per niente bene la notizia delle nozze tra il padre ed Adalet...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda giovedì 29 luglio 2021, alle 14.45, Suhan è sotto shock! Come può suo padre sposare Adalet?

Brave and Beautiful Anticipazioni: Tahsin ama Adalet

Tahsin, nonostante sia sempre concentrato sulle questioni d'affari, cerca di non trascurare mai quelle familiari, né tantomeno quelle di cuore. L'uomo, infatti, inflessibile com'è, sembra non avere punti deboli, ed invece gli affetti, per lui, rappresentano un vero e proprio tallone d'Achille: i suoi due figli, Suhan e Kohran, ma anche la nuora, Cahide, e, primo fra tutti ormai, il piccolo Korludag in arrivo. D'alta parte, c'è qualcun altro che, per il capofamiglia è fondamentale: Adalet.

Tahsin ed Adalet si sposano, nelle Anticipazioni del 29 luglio 2021 di Brave and Beautiful

Quest'ultima è una donna dotata di un incredibile fascino, della quale, non a caso, Tahsin è innamorato da tempo immemore... ed ora, dopo anni, il proprietario terriero ha deciso di sposarla. Ovviamente, il Korludag lo comunica ai suoi cari. La bella notizia, però, non sembra suscitare in Suhan ed in Kohran l'entusiasmo sperato, anzi. Cahide, così, si mette all'opera per tentare di convincere il marito a gioire per il padre.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Suhan si ubriaca con Cesur!

L'imprenditrice, invece, è irremovibile: non ha la minima intenzione di accettare la donna come matrigna. Infatti, la Korludag ritiene che quest'ultima sia responsabile della morte della persona che lei più amava al mondo... Allora, la giovane cerca conforto in Cesur, e, chiaramente, lo trova. Tuttavia, il forestiero non è l'unico a tirarle su il morale, dato che anche l'alcol fa la sua parte: in compagnia dell'Alemdaroglu, Suhan si ubriaca!

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.