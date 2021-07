Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda mercoledì 28 luglio 2021, alle 14.45, Cesur procede con un acquisto che coglie i soci di sorpresa!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur e Tahsin sono soci

Tahsin, dopo aver scoperto che nelle terre che gli ha venduto è stato rivenuto dell'oro, si è pentito di non aver dato ascolto a Cesur, ma al figlio, Kohran, e al genero, Bulent. L'uomo ha finalmente capito di avere qualcosa in comune con il nuovo arrivato: il fiuto per gli affari. Non avendo alcuna intenzione di lasciarsi scappare un'altra importante occasione, il Korludag fa una scelta inaspettata: chiede all'Alemdaroglu di avviare una partnership... insieme!

Le reali intenzioni di Cesur, nelle Anticipazioni del 28 luglio 2021 di Brave and Beautiful

D'altra parte, il fine del protagonista, come è noto, è un altro: non ha alcuna intenzione di aiutare l'acerrimo nemico, bensì vuole soltanto fargli credere che questo sia il suo obiettivo; così, non appena si fiderà ciecamente, Tahsin abbasserà la guarda e lui potrà sferrargli il colpo che lo manderà al tappeto una volta per tutte. Pertanto, nonostante non sembri, Cesur continua ad agire senza mai perdere di vista il suo piano di vendetta...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur compra le terre dei contadini oppressi da Tashin!

Il forestiero, infatti, coglie tutti di sorpresa, procedendo con l'acquisto di alcune terre, ossia quelle che appartengono ai contadini che, quotidianamente, e da anni, vengono sottoposti a continui maltrattamenti da parte del più potente dei proprietari terrieri, appunto il Korludag. Una volta concluse le trattative, l'Alemdaroglu informa i soci di ciò che ha appena fatto, ed in più dichiara che le suddette terre verranno destinate alla produzione dell'olio dei semi di zucca.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.