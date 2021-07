Brave and Beautiful Anticipazioni 27 luglio 2021: Cahide ha paura di Hulya!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda martedì 27 luglio 2021 su Canale 5 rivelano che l'ex prostituta si trasferisce dai Korludag... e la moglie di Kohran ha il timore che lei possa commettere un passo falso!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda martedì 27 luglio 2021, alle 14.45, Hulya va a vivere dai Korludag... e Cahide trema!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Il diabolico piano di Cahide

Cahide sa che non può permettersi di abbassare la guardia: deve restare concentrata, senza distrarsi mai. Le bugie, come è noto, hanno le gambe corte, e ancor di più una bugia grande come quella che la donna sta raccontando a chiunque, ossia di essere in dolce attesa. Il suo obiettivo, infatti, è di dare al suocero un erede, affinché Tahsin scelga di lasciare a lei, al figlio e al piccolo Korludag l'impero di cui è a capo.

Kohran invita Hulya a trasferirsi da loro, nelle Anticipazioni del 27 luglio 2021 di Brave and Beautiful

Così, non riuscendo a rimanere incinta, Cahide ha escogitato questo piano, in cui è fondamentale la partecipazione attiva di Hulya, un'ex prostituta che aspetta realmente un bambino. Per giustificare il loro stare spesso e volentieri insieme, la moglie di Kohran ha detto a quest'ultimo e al resto della famiglia che la giovane è l'infermiera che si occupa di lei. Pertanto, il Korludag ha chiesto a Hulya di trasferirsi nella loro villa, in modo tale da poter tenere sempre sott'occhio Cahide ed il primogenito.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cahide teme un passo falso di Hulya!

La donna non è per niente felice della decisione presa dal consorte: teme che la complice, verso la quale nutre dei sospetti, possa commettere qualche passo falso. D'altra parte, Hulya si è già dimostrata inaffidabile, perché avventata. In primis, Cahide pensa che c'entri qualcosa con la morte del dottor Nedim; inoltre, come se non bastasse, la ragazza prima ha raccontato tutto del loro piano a Bulent, e poi ha fatto una soffiata alla polizia, accusando dell'omicidio del medico il padre della creatura che porta in grembo, Turan. Quali risvolti avrà questa bizzarra convivenza?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dal 26 al 30 luglio 2021.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.