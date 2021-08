Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda venerdì 27 agosto 2021, alle 14.45, Tahsin vuole far fuori suo cognato!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Riza vs Tahsin

Tahsin ha un cognato, Riza, ossia il fratello della moglie, Aydan. L'uomo è rinchiuso in carcere da più di trent'anni, nonostante si sia sempre professato innocente. Riza, dopo aver scoperto che a Korludag è arrivato qualcuno che è determinato a farla pagare all'ex marito della sorella, ha capito che fosse giunto il momento di prendere carta e penna...

Una lettera per Cesur, nelle Anticipazioni del 27 agosto 2021 di Brave and Beautiful

L'uomo, infatti, vuole mettersi in contatto con il nemico giurato di Tahsin. Non potendo incontrarlo di persona, dato che si trova dietro le sbarre, accusato di aver ucciso il direttore dell’orfanatrofio in cui aveva vissuto da bambino, ha deciso di scrivere una lunga lettera indirizzata a Cesur. Il contenuto della missiva non può che essere esplosivo, visto il suo odio per il cognato, e visto che è a conoscenza della verità su quanto accaduto ad Hasan Karahasanoglu...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Riza è in pericolo!

La suddetta epistola, però, è andata a finire tra le mani del Korludag. Quest'ultimo, terrorizzato al pensiero che i suoi due rivali possano far fronte comune contro di lui, sa che deve agire. Così, il padre di Suhan si accorda con le autorità per far trasferire Riza in un altro carcere... e, guarda caso, proprio durante il trasferimento, il blindato della polizia penitenziaria viene colpito da un veicolo non identificato...

