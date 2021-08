Brave and Beautiful Anticipazioni 26 agosto 2021: Cesur accusato di essere un piromane!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda giovedì 26 agosto 2021 su Canale 5 rivelano che sul protagonista grava una pesante accusa!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda giovedì 26 agosto 2021, alle 14.45, Cesur viene accusato di aver dato fuoco alla tenuta dei Korludag!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Qualcuno ha appiccato un incendio!

Non è la prima volta che a Korludag divampano le fiamme. Poco dopo l'arrivo di Cesur, l'abitazione di quest'ultimo ha inspiegabilmente preso fuoco; ovviamente, l'opzione più plausibile era che fosse stato qualcuno ad appiccarlo, qualcuno mosso dalle peggiori intenzioni. Infatti, nell'incendio stavano per perdere la vita il protagonista e Tahsin!

L'incendio viene domato, nelle Anticipazioni del 26 agosto 2021 di Brave and Beautiful

Ora, non è casa del Karahasanoglu che sta per essere divorata dalle fiamme, bensì quella dei Korludag: la tenuta di Tahsin sta andando a fuoco! Per fortuna, quest'ultimo, anche e soprattutto grazie all'aiuto di Korhan, Bulent, Kemal e Sirin, riesce ad estinguere l'incendio. Il proprietario terriero può tirare un sospiro di sollievo, ma sa che non è ancora giunto il momento di abbassare la guardia...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Tutti incolpano Cesur

Il Korludag senior è convinto che il piromane in questione sia il nuovo genero, ossia Cesur! L'uomo sa che nessun altro lo odia a tal punto da tentare di ucciderlo in questo modo. D'altra parte, Tahsin non è l'unico ad essere sicuro della colpevolezza del giovane, dato che tutti la pensano allo stesso modo. Ma è mai possibile che il Karahasanoglu abbia attentato alla vita del nemico, mettendo a repentaglio però anche quella di tanti altri?

