Brave and Beautiful Anticipazioni 25 agosto 2021: Tutti contro Tahsin!

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda mercoledì 25 agosto 2021 su Canale 5 rivelano che i dipendenti del Korludag sono pronti a ribellarsi al loro capo!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda mercoledì 25 agosto 2021, alle 14.45, Tahsin è in un grosso guaio...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Il rancore di Mihriban

Mihriban odia Tahsin, ed è per questo che ha trovato un alleato in Cesur. La donna, infatti, ha trascorso svariati anni a covare rancore nei confronti del proprietario terriero, dato che l'ha abbandonata poco prima che diventassero marito e moglie, per sposare Aydan, la madre di Suhan. L'Aydinbas, da quel momento, ha dato avvio ad una vera e propria guerra fredda contro il Korludag.

Mihriban ha un piano, nelle Anticipazioni del 25 agosto 2021 di Brave and Beautiful

La donna, così, quando ha scoperto le reali intenzioni del nuovo arrivato, non ha potuto fare a meno di gioire: finalmente aveva a che fare con qualcuno che disprezzasse l'uomo tanto quanto lei! Avere un nemico in comune, si sa, unisce, ed in effetti i due sono sin da subito entrati in sintonia. Ora, Mihriban ha escogitato un piano per annientare Tahsin, ed ha bisogno dell'aiuto del Karahasanoglu!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Tahsin sta per essere denunciato?

Sapendo di poter contare sul sostegno del giovane, la donna ha deciso di provare a convincere i contadini che lavorano per il proprietario terriero a ribellarsi contro di lui. Questi agricoltori, dopotutto, avrebbero più di un motivo per alzare la voce contro il loro datore di lavoro, il quale non ha mai fatto altro che maltrattarli e sfruttarli. Essi daranno ascolto all'Aydinbas e denunceranno i soprusi di Tahsin?

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.