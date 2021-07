Brave and Beautiful Anticipazioni 23 luglio 2021: Cesur e Tahsin diventano soci!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda venerdì 23 luglio 2021 su Canale 5 rivelano che il Korludag vuole entrare in affari proprio con il ragazzo che sta cercando di annientarlo!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda venerdì 23 luglio 2021, alle 14.45, Tashin chiede a Cesur di dare avvio ad una partnership!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Kemal e Sirin presto sposi!

Lo stalliere, Kemal, è pronto a convolare a nozze con la sua Sirin, la confidente di Suhan. I due innamorati, nonostante la giovane età, sono determinati a compiere il grande passo: vogliono sposarsi, e non voglio aspettare oltre. La coppia ha persino fissato la data delle nozze, ed i preparativi procedono. Tutti, in primis la Korludag, volendo bene a Kemal e a Sirin, ne sono entusiasti. D'altra parte, gli spoiler turchi ci rivelano che, proprio in occasione dei festeggiamenti per il lieto evento, accadrà qualcosa che metterà in guai seri Cesur...

Cesur fa trasferire la madre a casa sua, nelle Anticipazioni del 23 luglio 2021 di Brave and Beautiful

Intanto, il protagonista ha preso una decisione: poterà sua madre a vivere con lui. Fugen, infatti, ha l'Alzheimer, e l'Alemdaroglu, da figlio amorevole qual è, vuole potersi prendere cura di lei come meglio può. La donna, la quale spesso ha dei vuoti di memoria ed altrettanto spesso fa dei discorsi il cui senso è difficile da cogliere, ha bisogno di molte attenzioni, e Cesur non è disposto a fargliele mancare. Così, il ragazzo la fa trasferire a casa sua.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Tahsin vuole che Cesur diventi suo socio!

Tuttavia, l'Alemdaroglu non ha soltanto la madre a cui pensare: contemporaneamente, deve procedere con il suo piano di vendetta. Tahsin, dopo aver scoperto che nelle terre che gli ha venduto è stato rivenuto dell'oro, si è pentito di non essersi fidato di lui, ma di aver dato ascolto al figlio, Kohran, e al genero, Bulent. L'uomo ha capito di avere qualcosa in comune con il nuovo arrivato: il fiuto per gli affari. Non avendo alcuna intenzione di lasciarsi scappare un'altra importante occasione, il Korludag fa una scelta inaspettata: chiede a Cesur di avviare una partnership... insieme!

