Brave and Beautiful Anticipazioni 21 luglio 2021: Tahsin contro Kohran e Bulent! Si fida solo di Cesur

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda mercoledì 21 luglio 2021 su Canale 5 rivelano che il Korludag he perso un'occasione importante, preferendo dare ascolto al figlio e al genero piuttosto che al nuovo arrivato!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda mercoledì 21 luglio 2021, alle 14.45, Tashin, furibondo, si scaglia contro Kohran e Bulent, pentendosi di non aver dato retta a Cesur!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Tahsin non sa se può fidarsi di Cesur...

Tahsin ha ancora qualche riserva sul nuovo arrivato, tuttavia sta cominciando a fidarsi di lui. Anzitutto, se non fosse stato per Cesur, sarebbe morto nell'incendio. A Korludag, però, si conoscono tutti, ed è per questo motivo che gli abitanti guardano sempre con sospetto i forestieri; in più, il ragazzo in questione è piuttosto misterioso, ed impenetrabile: neanche il tanto potente quanto scaltro proprietario terriero è ancora riuscito a capire quali siano le sue reali intenzioni.

Cesur a cena con i Korludag, nelle Anticipazioni del 21 luglio 2021 di Brave and Beautiful

Nonostante ciò, al Korludag è ben chiaro che l'Alemdaroglu sappia il fatto suo: non è per niente uno sprovveduto, anzi, è indubbiamente coraggioso e piuttosto intelligente. Così, il padre di Suhan lo invita a cenare con la sua famiglia, perché vuole che sia presente anche lui dal momento in cui devono discutere d'affari. Tashin, infatti, è convinto che il contributo del giovane possa essere importante, se non fondamentale.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Tashin furioso con Kohran e Bulent!

In verità, alla fine, alle proposte di Cesur non viene dato il giusto peso... e l'uomo se ne pente amaramente quando viene a conoscenza del fatto che nelle terre che gli ha venduto è stato rivenuto dell'oro. Ovviamente, il Korludag è furente: perché non si è fidato di lui, preferendo invece dare ascolto al figlio, Kohran, e al genero, Bulent, i quali, tra l'altro, non ha mai tenuto in grande considerazione? Ed è proprio contro questi ultimi due che il capofamiglia si scaglia!

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.